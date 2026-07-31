Την στιγμή που επικρατεί σάλος στο ποδόσφαιρο με το σχέδιο του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει δικαιώματα του Μουντιάλ σε ιδιώτες, ο Ελβετός παράγοντας και η Παγκόσμια Ομοσπονδία φέρονται να επιμένουν στο ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων από 48 σε 64 ομάδες και μάλιστα από το τουρνουά του 2030!

Όπως αναφέρει το Reuters βάσει εγγράφου που περιήλθε σε γνώση του η FIFA επιθυμεί να αναθέσει σε ανεξάρτητο φορέα την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το σχέδιο επέκτασης, το οποίο θα προσθέσει ακόμη 16 εθνικές ομάδες σε ένα τουρνουά που ήδη αυξήθηκε από τις 32 στις 48 συμμετοχές το 2026.

«Η FIFA επιθυμεί να ορίσει έναν ανεξάρτητο οργανισμό προκειμένου να αξιολογήσει κατά πόσο και με ποιον τρόπο η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 48 σε 64 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες, αρχής γενομένης από τη διοργάνωση του 2030, θα επηρεάσει το συνολικό προϊόν της διοργάνωσης», αναφέρεται στο συγκεκριμένο έγγραφο και προσθέτει:

«Η τελική εισήγηση θα πρέπει να αποδείξει όχι μόνο αν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο 64 ομάδων μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον αξία, αλλά και αν αυτή η αξία μπορεί να είναι βιώσιμη».

Η FIFA γνωστοποίησε ότι η επιλογή του ανεξάρτητου φορέα θα ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου, ενώ ο ανάδοχος θα έχει στη διάθεσή του μόλις τέσσερις εβδομάδες, έως τις 11 Σεπτεμβρίου, για να παραδώσει την ανάλυσή του.

Στο μεταξύ οι αντιδράσεις κατά του πλάνου του Ινφαντίνο γίνονται ολοένα και πιο «ηχηρές» με «αιχμή του δόρατος» την UEFA που έχει αποφασίσει μποϊκοτάζ σε όλες της διοργανώσεις της FIFA.

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε δηλώσει ήδη από πέρυσι ότι η επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε 64 ομάδες «δεν είναι καλή ιδέα».

Η θέση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας δεν έχει αλλάξει, ενώ αντίθετη άποψη είχε εκφράσει και ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας (AFC), σεΐχης Σαλμάν μπιν Ιμπραήμ Αλ Χαλίφα.