Ο Γάλλος Τομ Λουσέ, είναι ο εκλεκτός του Αλέσιο Λίσι για τον χώρο της μεσαίας γραμμής του ΠΑΟΚ.

Ο 23χρονος μέσος αναμένεται στην Θεσσαλονίκη την Κυριακή (2/8), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του ΠΑΟΚ.

Ο Ιταλός προπονητής, έψαχνε καιρό έναν παίκτη με τα χαρακτηριστικά του 23χρονου μέσου, ο οποίος θα προσφέρει ταχύτητα, ενώ εκτός από τη θέση «8» μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Έτσι, ο «δικέφαλος του βορρά» τον έκανε δικό του, βγάζοντας από τα ταμεία του το πόσο των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Λουσέ μετρά ήδη τρεις συνεχόμενες γεμάτες σεζόν με τη Νις, έχοντας πέρυσι 42 αγώνες, πρόπερσι 31 συμμετοχές και τη σεζόν 2023 – 24 άλλες 18 συμμετοχές, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Την ίδια ώρα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσπαθεί να ολοκληρώσει και την υπόθεση του έτερου Γάλλου, Γουιλιάμ Μικελμπρενσί προκειμένου να έρθει και εκείνος την Κυριακή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».