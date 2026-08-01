Η κυβέρνηση της προέδρου της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το Περού προσανατολίζεται στην ένταξή του στην «Ασπίδα της Αμερικής», τη συμμαχία που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και έχει ως βασική αποστολή την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το Περού των 34 εκατομμυρίων κατοίκων βιώνει τη χειρότερη κρίση ασφαλείας στη σύγχρονη ιστορία του μετά τον εμφύλιο πόλεμο ανάμεσα στις δυνάμεις του κράτους και κινήματα της άκρας αριστεράς (1980-2000). Ο αριθμός των ανθρωποκτονιών πολλαπλασιάστηκε 2,6 φορές μεταξύ του 2018 και του 2025.

Η κ. Φουχιμόρι, που εξελέγη υποσχόμενη πολιτική πάταξης της εγκληματικότητας, είχε ήδη εκφράσει προτού αναλάβει την εξουσία την Τρίτη την πρόθεσή της το κράτος των Άνδεων να γίνει μέρος της Ασπίδας της Αμερικής.

«Θα συνεχίσουμε τις προόδους που έχουν επιτευχθεί χάρη στην (…) ένταξή μας στην Ασπίδα της Αμερικής», δήλωσε χθες Παρασκευή ο νέος υπουργός Εξωτερικών, ο Κάρλος Εσπά.

«Θα βαθύνουμε τις εξαίρετες σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, στρατηγικό εταίρο, σύμμαχο και φίλο», πρόσθεσε ο πρώην πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον.

Το Περού συγκαταλέγεται στην τριάδα της κορυφής της παγκόσμιας κατάταξης ως προς την παραγωγή κοκαΐνης· διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών είναι γνωστό πως δρουν στο έδαφός του.

Στο πλαίσιο της «Ασπίδας της Αμερικής» προβλέπεται μεταξύ άλλων πως τα κράτη μέλη θα προχωρούν σε εντατική ανταλλαγή πληροφοριών και θα συνεργάζονται σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στο ημισφαίριο.

Ανάμεσα στα μέλη της ξεχωρίζουν η Βολιβία, η Αργεντινή, η Χιλή, ο Παναμάς κι η Κόστα Ρίκα, ενώ η Κολομβία –η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο– μέλλεται να ενταχτεί σε αυτή αφού αναλάβει την εξουσία ο εκλεγμένος πρόεδρος της σκληρής δεξιάς αυτόν τον μήνα, όπως έχει αναγγείλει ο ίδιος ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.