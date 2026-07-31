Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς η πυρκαγιά συνεχίζει να απειλεί την περιοχή ενώ προκάλεσε τις πρώτες καταστροφές, καθώς, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρεις κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες και δύο πυροσβεστικά οχήματα έχουν καεί, ενώ στην περιοχή αναφέρονται και εκρήξεις.

Παράλληλα, εξαιτίας της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, η κυκλοφορία στον δρόμο έχει διακοπεί, ενώ αρκετοί πολίτες είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Πόρτο Γερμενού, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση.

Πολίτες, πυροσβέστες και δημοσιογράφοι έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή, ενώ τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος απομακρύνουν ανθρώπους διά θαλάσσης.

Λίγο μετά τις 04:30 τα ξημερώματα, οι Αρχές προχώρησαν στην προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και Κρύο Πηγάδι, καθώς το πύρινο μέτωπο πλησίαζε επικίνδυνα τις περιοχές.

«Δεν υπήρχε διέξοδος»

«Δεν υπήρχε διέξοδος, φτάσαμε να λέμε ότι θα συμβεί το ίδιο με το Μάτι, μιλάμε για 20 -30 μέτρα φλόγες, το Πόρτο Γερμενό είναι ένα μέτωπο ολόκληρο. H μεγαλύτερη απαογοήτευση είναι όταν οι άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και είναι πολλά αυτά που κάηκαν», ανέφερε κατάκοπος εθελοντής πυροσβέστης στην κάμερα του ΕΡΤnews, αναφέροντας ότι συνάδελφοί του είναι περικυκλωμένοι σε στενούς δρόμους.

Μήνυμα του 112 για εκκένωση της Δομβραίνας προς τη Θίσβη

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στη Δομβραίνα να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς τη Θίσβη, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δομβραίνα της περιφερειακής ενότητας #Βοιωτίας απομακρυνθείτε προς #Θίσβη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Η ενεργοποίηση του 112 κρίθηκε αναγκαία λόγω της εξέλιξης του πύρινου μετώπου, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.

Δύο μηνύματα του 112 για απομάκρυνση προς το λιμάνι και την παραλία

Λίγο αργότερα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό να κατευθυνθούν άμεσα προς το λιμάνι της περιοχής και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Το μήνυμα εστάλη καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Λιμάνι του #Πόρτου_Γερμενού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγη ώρα ενεργοποιήθηκε το 112 για το Πόρτο Γερμενό, καθώς η δασική πυρκαγιά εξακολουθεί να απειλεί την περιοχή.

Με το νέο προειδοποιητικό μήνυμα, η Πολιτική Προστασία καλεί όσους βρίσκονται στο Πόρτο Γερμενό, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, να απομακρυνθούν άμεσα προς την παραλία του Πόρτο Γερμενού και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμερνό ης περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς παραλία #Πόρτου_Γερμενού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 1, 2026

Η επανενεργοποίηση του 112 αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε σημαντικά, καθώς στο πεδίο επιχειρούν πλέον 325 πυροσβέστες, με 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 92 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ πολύτιμη είναι η συνδρομή μηχανημάτων έργου και υδροφόρων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς το #Αλεποχώρι & #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Νέο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στο απέναντι βουνό, στην πλευρά του Μύτικα, προκαλώντας νέα κινητοποίηση των Αρχών. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, όσοι βρίσκονταν στην Ψάθα κλήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Αλεποχώρι.

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή τα ξημερώματα του Σαββάτου 01/08.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μύτικας της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Ψάθα & #Αλεποχώρι



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στον Μύτικα να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς την Ψάθα και το Αλεποχώρι, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πόρτο_Γερμενό της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής κατευθυνθείτε προς το #Λιμάνι του #Πόρτου_Γερμενού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να διευκολυνθεί το έργο των δυνάμεων που επιχειρούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Εκτροπές κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Τροχαία εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται: