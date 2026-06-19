Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, η οποία παραμένει αγνοούμενη για 20ή ημέρα, ενώ οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται πλέον στον ενοικιαστή ακινήτου που διατηρούσε η γυναίκα στην περιοχή.

Οι τελευταίες εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, καθώς οι αστυνομικές έρευνες φέρεται να έχουν εντοπίσει σημαντικά ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στο μυστήριο της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών. Τα δύο αυτά σημεία είναι η ντουλάπα και ο νιπτήρας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δείγματα που εντοπίστηκαν πάνω σε τηλεόραση εξετάζονται και φέρεται να συνδέονται με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί επίσημα τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί παρέλαβαν αντικείμενα από το σπίτι, μεταξύ αυτών και σφουγγαρίστρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε προσπάθεια καθαρισμού ή αλλοίωσης πιθανών στοιχείων.

Εξαφανίστηκε και ο βασικός ύποπτος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στην εξαφάνιση του άνδρα που θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση.

Πρόκειται για τον ενοικιαστή της 45χρονης, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει ήδη καταθέσει περισσότερες από μία φορές στις αστυνομικές αρχές. Ωστόσο, από το απόγευμα της Πέμπτης τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τελευταία του κατάθεση φέρεται να μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αγιάς Χανίων, όπου στάθμευσε το όχημα και εξαφανίστηκε, αφήνοντας ανοιχτό το κινητό του τηλέφωνο. Η απουσία του έχει ενισχύσει τις υποψίες των ερευνητών, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Όπως μεταδίδουν αστυνομικές πηγές, οι ερευνητές εκτιμούν πλέον ότι η 45χρονη ενδέχεται να έχασε τη ζωή της από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την εξαφάνισή της.

Παρότι μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν επαρκή ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του ενοικιαστή, η εξαφάνισή του σε συνδυασμό με τα νέα ευρήματα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της έρευνας.