Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για το Ελληνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης και ένα από τα σημαντικότερα ξύλινα κτίρια της Ευρώπης.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για τη διαχείριση και αξιοποίηση του ιστορικού συγκροτήματος, με στόχο τη διάσωση ενός κτιρίου που για δεκαετίες έμεινε εγκαταλελειμμένο, αλλά ποτέ δεν έπαψε να συμβολίζει την παρουσία, τη μνήμη και τη συνέχεια του Ελληνισμού της Πόλης.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 15 Ιουνίου 2026 από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Σερντάρ Μπιλγκιλί, πρόεδρο της τουρκικής Bilgili Holding, παρουσία της Κωστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, η οποία παρέστη εκ μέρους της ελληνικής ĒNSOFI Holding.

Πίσω από το σχήμα βρίσκονται δύο επιχειρηματικά ονόματα με ειδικό βάρος: από την ελληνική πλευρά ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ĒNSOFI και ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την Costa Navarino, και από την τουρκική πλευρά ο Σερντάρ Μπιλγκιλί, ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της γειτονικής χώρας στον χώρο του real estate και της φιλοξενίας.

Η συμφωνία που ανακοίνωσε το Πατριαρχείο

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η συμφωνία εντάσσεται στο «διαχρονικό ενδιαφέρον» του Φαναρίου για τη διαφύλαξη της ιστορίας του συγκροτήματος του Ελληνικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.

Η υπογραφή έγινε στο κτήριο της Μαρασλείου Σχολής στο Φανάρι, παρουσία εκκλησιαστικών και θεσμικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, πρόεδρος της ειδικής επιτροπής του Πατριαρχείου που μελέτησε και οριστικοποίησε τη συμφωνία, καθώς και ο Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μέγας Χαρτοφύλαξ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συντόνισε τις ενέργειες του Πατριαρχείου για το ζήτημα του Ορφανοτροφείου.

Το Πατριαρχείο περιγράφει την Bilgili Holding ως κορυφαία τουρκική εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα, ενώ χαρακτηρίζει την ĒNSOFI Holding ως πρωτοπόρο ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και στις επενδύσεις ακινήτων.

Το μήνυμα είναι σαφές: το Ορφανοτροφείο δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό ακίνητο προς ανακαίνιση. Αντιμετωπίζεται ως ιστορικό συγκρότημα με ανάγκη διαχείρισης, αξιοποίησης και βιώσιμης επαναφοράς στη ζωή.

Ο Έλληνας του σχήματος: Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος

Η ελληνική πλευρά της συμφωνίας συνδέεται με την ĒNSOFI Holding, τη νέα μητρική εταιρεία συμμετοχών στην οποία έχει ενταχθεί το χαρτοφυλάκιο και οι δραστηριότητες της ΤΕΜΕΣ.

Πρόεδρος της ĒNSOFI είναι ο Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, ο επιχειρηματίας που συνέδεσε το όνομά του με την Costa Navarino και με ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που στηρίζεται στην ποιότητα, τη διεθνή προβολή, τη βιωσιμότητα και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας.

Αυτή η εμπειρία έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πρίγκηπο.

Το Ορφανοτροφείο δεν χρειάζεται μόνο στατική αποκατάσταση ή αρχιτεκτονική φροντίδα. Χρειάζεται ένα μοντέλο που θα απαντά στο πιο δύσκολο ερώτημα: πώς μπορεί ένα τεράστιο ιστορικό κτήριο, με υψηλό κόστος συντήρησης και βαρύ συμβολικό φορτίο, να επιστρέψει σε χρήση χωρίς να χάσει την ταυτότητά του;

Η περίπτωση της Costa Navarino δείχνει τη λογική με την οποία κινείται ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου: δημιουργία προορισμών με διάρκεια, σύνδεση με τον τόπο, επένδυση σε υποδομές και διεθνή προσανατολισμό. Αντίστοιχη φιλοσοφία αποτυπώνεται και στο The Ilisian, το πρώην Hilton της Αθήνας, που αποτελεί επίσης μέρος του χαρτοφυλακίου που συνδέεται με τη νέα εταιρική δομή.

Η συμμετοχή της ĒNSOFI, επομένως, δεν είναι μια απλή ελληνική παρουσία στο σχήμα. Είναι η είσοδος ενός ομίλου με εμπειρία σε μεγάλα projects τουρισμού, φιλοξενίας και real estate, εκεί όπου η εμπορική βιωσιμότητα πρέπει να συμβαδίζει με την ταυτότητα του χώρου.

Γιατί η παρουσία Κωνσταντακόπουλου έχει ειδικό βάρος

Η εμπλοκή του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου δίνει στο project ένα διαφορετικό βάθος.

Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «ξενοδοχειακό κουφάρι» που απλώς θα αποκτήσει νέα χρήση. Είναι ένα μνημείο φορτισμένο με ιστορία, ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σύμβολο μιας κοινότητας που δοκιμάστηκε, συρρικνώθηκε, αλλά διατήρησε τη μνήμη της.

Η ελληνική πλευρά του σχήματος καλείται, λοιπόν, να λειτουργήσει ως εγγύηση ότι η επόμενη ημέρα δεν θα αποκόψει το κτήριο από τον ιστορικό του πυρήνα.

Η τεχνογνωσία σε βιώσιμους προορισμούς, η εμπειρία σε σύνθετες αναπτύξεις και η σχέση με projects υψηλής πολιτιστικής και τουριστικής αξίας μπορούν να αποδειχθούν κρίσιμα στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου που δεν θα περιορίζεται στο «να σωθεί το κτίριο», αλλά θα απαντά και στο «τι θα σημαίνει το κτίριο αφού σωθεί».

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.

Ο Τούρκος του σχήματος: Σερντάρ Μπιλγκιλί

Από την τουρκική πλευρά, το πρόσωπο-κλειδί είναι ο Σερντάρ Μπιλγκιλί, πρόεδρος της Bilgili Holding και πρώην πρόεδρος της Μπεσίκτας.

Ο Μπιλγκιλί είναι από τα πιο γνωστά ονόματα της τουρκικής επιχειρηματικής σκηνής στον χώρο των ακινήτων και της φιλοξενίας, ενώ έχει ευρύτερη αναγνωρισιμότητα και από τη θητεία του στην προεδρία της Μπεσίκτας.

Η Bilgili Holding έχει συνδεθεί με μεγάλα projects στην Κωνσταντινούπολη και στο εξωτερικό, με έμφαση σε ιστορικά κτίρια, φιλοξενία, πολυτελείς κατοικίες και mixed-use αναπτύξεις.

Στο χαρτοφυλάκιο και στην πορεία του ομίλου περιλαμβάνονται έργα όπως τα Akaretler Row Houses, το Soho House Istanbul, το The Peninsula Istanbul και το The Ritz-Carlton Residences Istanbul. Πρόκειται για projects που κινούνται στην τομή real estate, τουρισμού, ιστορικής αποκατάστασης και διεθνούς προβολής.

Αυτό εξηγεί γιατί η Bilgili μπορεί να παίξει ρόλο σε ένα τόσο απαιτητικό έργο όπως το Ορφανοτροφείο. Έχει εμπειρία σε κτίρια υψηλού συμβολισμού και σε αναπτύξεις που απαιτούν κεφάλαια, διαχείριση, τεχνική επάρκεια και διεθνείς συνεργασίες.

Το κρίσιμο ερώτημα για την Bilgili

Η παρουσία της Bilgili Holding δείχνει ότι η διάσωση του μνημείου δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως τεχνικό έργο, αλλά ως project μεγάλης κλίμακας, με ανάγκη για επενδυτική ισχύ, τεχνογνωσία, διαχείριση και διεθνείς συνεργασίες.

Η εμπειρία της τουρκικής εταιρείας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του έργου, εφόσον αξιοποιηθεί για την αποκατάσταση και τη βιώσιμη λειτουργία του κτιρίου.

Ταυτόχρονα, όμως, ακριβώς επειδή η Bilgili έχει ταυτιστεί με την αξιοποίηση ιστορικών ακινήτων σε high-end projects, το βασικό ερώτημα είναι ποια θα είναι η τελική χρήση του Ορφανοτροφείου και πώς θα προστατευθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του.

Το Ελληνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου δεν είναι ουδέτερο περιουσιακό στοιχείο. Είναι μνημείο της Ρωμιοσύνης, συνδεδεμένο με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με παιδιά, οικογένειες, μνήμες, αρχεία, μαρτυρίες και μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής κοινότητας της Πόλης.

Άρα η τελική επιτυχία δεν θα κριθεί μόνο από το αν θα αποκατασταθεί το ξύλινο κέλυφος. Θα κριθεί από το αν το κτίριο θα αποκτήσει νέα ζωή χωρίς να χάσει τη μνήμη του.

Από Pringipos Palace σε Ελληνικό Ορφανοτροφείο

Το κτίριο κατασκευάστηκε αρχικά για να φιλοξενήσει το ξενοδοχείο Pringipos Palace.

Η πορεία του, όμως, άλλαξε στις αρχές του 20ού αιώνα. Το 1903 περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ύστερα από δωρεά της μεγάλης ευεργέτιδας Ελένης Ζαρίφη.

Από τότε το κτίριο απέκτησε νέα ταυτότητα. Λειτούργησε ως Ελληνικό Ορφανοτροφείο και χώρος φιλοξενίας παιδιών, μετατρεπόμενο σε έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς κοινωνικής φροντίδας της Ρωμιοσύνης της Κωνσταντινούπολης.

Δεν ήταν απλώς ένα ίδρυμα. Ήταν ένας χώρος προστασίας, εκπαίδευσης και κοινότητας. Ένα σημείο όπου η ελληνική ορθόδοξη παρουσία της Πόλης αποκτούσε καθημερινή, ανθρώπινη μορφή.

Το κλείσιμο του 1964

Το Ορφανοτροφείο λειτούργησε μέχρι το 1964, όταν έκλεισε κατόπιν απόφασης των αρμόδιων κρατικών αρχών.

Η χρονιά εκείνη έχει βαρύ ιστορικό φορτίο για τη Ρωμιοσύνη της Πόλης. Το κλείσιμο του Ορφανοτροφείου εντάχθηκε σε μια περίοδο έντονης πίεσης προς την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Από εκεί και μετά, το κτίριο άρχισε να περνά σταδιακά στη σιωπή.

Η εγκατάλειψη, ο χρόνος, οι φθορές και η έκθεση στα καιρικά φαινόμενα το μετέτρεψαν σε ένα μνημείο που παρέμενε επιβλητικό, αλλά όλο και πιο ευάλωτο.

Η δικαστική δικαίωση του 2010

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ήρθε το 2010.

Έπειτα από προσφυγή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναγνώρισε την ιδιοκτησία του Πατριαρχείου επί του ακινήτου, η οποία είχε αμφισβητηθεί νομικά στην Τουρκία.

Η απόφαση αυτή είχε ιστορική σημασία.

Δεν αφορούσε μόνο το Ορφανοτροφείο. Αφορούσε το δικαίωμα του Πατριαρχείου να αναγνωρίζεται ως ιδιοκτήτης ενός από τα πιο εμβληματικά ακίνητα της ιστορίας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η απόφαση του ΕΔΔΑ αποτέλεσε την απαρχή των προσπαθειών για την εξεύρεση της πλέον ενδεδειγμένης λύσης για τη διάσωση του ιστορικού ακινήτου.

Το μνημείο που μπήκε στη λίστα κινδύνου

Σε ομιλία του για το Ορφανοτροφείο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε επισημάνει ότι μετά την επιστροφή της ιδιοκτησίας στο Πατριαρχείο το 2010, το Φανάρι ασχολήθηκε στενά με το ζήτημα της αποκατάστασης, επιδιώκοντας να αυξήσει και τη διεθνή ορατότητα του μνημείου.

Στο ίδιο πλαίσιο, είχε αναφερθεί στη σημασία της ένταξης του κτιρίου, το 2018, στη λίστα των πιο απειλούμενων πολιτιστικών μνημείων της Ευρώπης, μέσω της συνεργασίας Europa Nostra και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Αυτή η διεθνής ανάδειξη ήταν κρίσιμη. Έβγαλε το Ορφανοτροφείο από τη σφαίρα της τοπικής εγκατάλειψης και το τοποθέτησε στον χάρτη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με άλλα λόγια, το ζήτημα έπαψε να αφορά μόνο το Πατριαρχείο ή τη Ρωμιοσύνη. Άρχισε να αφορά την ίδια την Ευρώπη και την ευθύνη προστασίας ενός μοναδικού μνημείου.

Γιατί η νέα συμφωνία είναι κομβική

Η συμφωνία με την Bilgili Holding και την ĒNSOFI Holding έρχεται μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής, δικαστικών αγώνων, διεθνούς κινητοποίησης και αναζήτησης βιώσιμης λύσης.

Το κτίριο είναι πολύ μεγάλο, πολύ φθαρμένο και υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις, καθιστώντας αδύνατο το να σωθεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται πλήρες σχέδιο: τεχνικό, οικονομικό, λειτουργικό και πολιτιστικό.

Η Bilgili μπορεί να φέρει εμπειρία σε μεγάλα projects αποκατάστασης και αξιοποίησης. Η ĒNSOFI, υπό την προεδρία του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου, μπορεί να φέρει τεχνογνωσία σε σύνθετες αναπτύξεις προορισμών με διεθνή ταυτότητα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει ο θεσμικός φορέας που κρατά την ιστορική μνήμη και την ιδιοκτησία του μνημείου.

Αυτή η τριμερής ισορροπία θα κρίνει την επόμενη μέρα.

Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας

Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν το Ορφανοτροφείο πρέπει να σωθεί. Αυτό είναι αυτονόητο.

Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς θα σωθεί.

Θα αποκατασταθεί ως μνημείο που θα θυμίζει την ιστορία του; Θα αποκτήσει χρήση που θα συνδέεται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τη μνήμη και τη διεθνή παρουσία του Πατριαρχείου; Θα βρεθεί ένα βιώσιμο σχήμα λειτουργίας που θα καλύπτει το τεράστιο κόστος συντήρησης χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά του;

Αυτά είναι τα δύσκολα ερωτήματα.

Το Ελληνικό Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου δεν είναι απλώς ένα εγκαταλελειμμένο ιστορικό κτίριο. Είναι ένα κομμάτι της μνήμης της Ρωμιοσύνης, ένα σύμβολο της ελληνικής παρουσίας στην Κωνσταντινούπολη, ένα μνημείο ευρωπαϊκής σημασίας και ένα ακίνητο με τεράστιες τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις.

Η συμφωνία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την Bilgili Holding και την ĒNSOFI Holding φέρνει στο ίδιο τραπέζι τρεις διαφορετικές δυνάμεις: τη θεσμική μνήμη του Φαναρίου, την τουρκική εμπειρία σε μεγάλα real estate projects και την ελληνική τεχνογνωσία ενός ομίλου που έχει συνδεθεί με προορισμούς υψηλής ποιότητας, όπως η Costa Navarino.

Ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο Σερντάρ Μπιλγκιλί δεν είναι απλώς δύο επιχειρηματίες που συνδέονται με ένα δύσκολο project. Εκπροσωπούν δύο πλευρές μιας προσπάθειας που μπορεί να αποδείξει ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν σώζεται μόνο με αναμνήσεις, αλλά και με σχέδιο, κεφάλαια, τεχνογνωσία και σεβασμό.

Το ζητούμενο είναι το Ορφανοτροφείο της Πριγκίπου να μη σωθεί μόνο ως κτίριο.

Να σωθεί ως μνήμη.