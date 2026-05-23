Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν γεννήθηκε ως ορφανοτροφείο. Γεννήθηκε ως ξενοδοχείο. Και όχι οποιοδήποτε ξενοδοχείο: ως το Prinkipo Palace, ένα κοσμοπολίτικο όραμα της ύστερης οθωμανικής Κωνσταντινούπολης, όταν η Πρίγκηπος ήταν θερινό καταφύγιο πλουσίων, διπλωματών, εμπόρων, Ρωμιών, Αρμενίων, Λεβαντίνων και Ευρωπαίων επισκεπτών. Πάνω στον λόφο του Χριστού, στην Πρίγκιπο, στήθηκε ένα κτίριο που σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο ξύλινο οικοδόμημα της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Όμως η ιστορία του είναι πολύ πιο βαριά από τα τετραγωνικά του: είναι η ιστορία ενός κτιρίου που πρόλαβε να γίνει σύμβολο φιλανθρωπίας, μνήμης, μειονοτικής αντοχής, κρατικής εγκατάλειψης και αρχιτεκτονικού κινδύνου.

Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1898 και το κτίριο παραδόθηκε το 1899 ως πολυτελές ξενοδοχείο και καζίνο για την Compagnie Internationale des Wagons-Lits, την εταιρεία που είχε συνδέσει το όνομά της με το Orient Express. Αρχιτέκτονας ήταν ο Alexandre Vallaury, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ύστερης οθωμανικής αρχιτεκτονικής, ο άνθρωπος που συνέδεσε την ευρωπαϊκή Beaux-Arts παιδεία με το οθωμανικό αστικό τοπίο. Δεν σχεδίασε απλώς ένα μεγάλο ξύλινο κτίσμα· σχεδίασε ένα αρχιτεκτονικό statement για το πού πίστευε ότι πήγαινε η Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ού αιώνα.

Το σχέδιο όμως δεν λειτούργησε ποτέ. Ο σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ δεν έδωσε την άδεια λειτουργίας για το ξενοδοχείο και το καζίνο. Έτσι, το Prinkipo Palace, αντί να γεμίσει με Ευρωπαίους ταξιδιώτες, τραπέζια καζίνο και τη χλιδή των θερινών σαλονιών της Πριγκήπου, έμεινε χωρίς τον προορισμό για τον οποίο είχε χτιστεί. Το 1903 αγοράστηκε από την Ελένη Ζαρίφη, σύζυγο εύπορου Έλληνα τραπεζίτη, και δωρήθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με έναν σαφή όρο: να λειτουργήσει ως ορφανοτροφείο. Στις 21 Μαΐου 1903 εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και από εκείνη τη στιγμή το κτίριο άλλαξε για πάντα ταυτότητα.

Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο μυστικό της ιστορίας του: το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν ήταν ποτέ ένα απλό ίδρυμα που στεγάστηκε σε ένα παλιό κτίριο. Ήταν ένα κτίριο σχεδιασμένο για πολυτέλεια, το οποίο μετατράπηκε σε μηχανισμό περίθαλψης, εκπαίδευσης και επιβίωσης. Μέσα στους ορόφους του λειτούργησαν κοιτώνες, σχολικές αίθουσες, βιβλιοθήκη, εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, τραπεζαρία, μεγάλες κουζίνες και θέατρο. Η τεχνική έκθεση καταγράφει 206 μεγάλα δωμάτια, αίθουσα θεάτρου, δημοτικό σχολείο, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και μεγάλους χώρους σίτισης, σε ένα συγκρότημα άνω των 15.000 τ.μ. πάνω σε γη περίπου 26.000 τ.μ.

Για τη Ρωμιοσύνη της Πόλης, το Ορφανοτροφείο έγινε κάτι περισσότερο από φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ήταν ένας χώρος όπου παιδιά από την Κωνσταντινούπολη αλλά και από άλλες περιοχές της Ανατολίας έβρισκαν στέγη, εκπαίδευση, πειθαρχία, κοινότητα και μια γλώσσα μνήμης. Η επίσημη ιστορία του ιδρύματος αναφέρει ότι από το 1903 έως το 1964 στέγασε χιλιάδες παιδιά· η έκθεση της Europa Nostra μιλά για περίπου 5.700 ορφανά μέχρι την παύση της λειτουργίας του.

Η ζωή του κτιρίου δεν υπήρξε αδιάκοπη. Στα χρόνια 1915-1919, μέσα στη δίνη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και των αναστατώσεων που ακολούθησαν, το Ορφανοτροφείο εκκενώθηκε και στους χώρους του φιλοξενήθηκαν στρατιώτες και πρόσφυγες. Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη, γιατί δείχνει ότι το κτίριο δεν ήταν απομονωμένο από την ιστορία· κάθε μεγάλη κρίση της αυτοκρατορίας και αργότερα της Τουρκικής Δημοκρατίας άφηνε ίχνος πάνω του.

Το 1964 ήρθε η μεγάλη τομή. Οι τουρκικές αρχές διέταξαν την εκκένωση και τη διακοπή λειτουργίας του, επικαλούμενες κίνδυνο πυρκαγιάς, ζητήματα ασφάλειας των παιδιών και προβλήματα συντήρησης. Το κλείσιμο όμως δεν συνέβη σε πολιτικό κενό. Ήταν η περίοδος έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, με φόντο το Κυπριακό και την ασφυκτική πίεση που δεχόταν η ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης. Από τότε το κτίριο έμεινε ουσιαστικά άδειο. Και για ένα ξύλινο κτίριο τέτοιου μεγέθους, το «άδειο» σημαίνει σχεδόν πάντα ένα πράγμα: αργό θάνατο.

Η παρακμή δεν ήταν ξαφνική. Ήταν μηχανική, διοικητική και πολιτική μαζί. Μετά το 1964, το κτίριο έμεινε εκτεθειμένο στους βοριάδες, στην υγρασία της θάλασσας του Μαρμαρά, στις βροχές και στη φυσική φθορά. Το 1980 υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά. Το 1999 επηρεάστηκε και από τον μεγάλο σεισμό της Τουρκίας, με επιπτώσεις που οι ειδικοί χαρακτηρίζουν εμφανείς, έστω κι αν δεν τεκμηριώθηκαν πλήρως εκείνη την περίοδο. Το νερό άρχισε να μπαίνει από στέγη και παράθυρα, ξύλινα στοιχεία και λιθοδομές διαβρώθηκαν, ενώ καταγράφηκαν ρωγμές που διατρέχουν όλο το ύψος του κτιρίου και αστοχίες σε γωνιακούς στύλους.

Το δεύτερο μεγάλο χτύπημα ήταν το ιδιοκτησιακό. Στις 22 Ιανουαρίου 1997 η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων αποφάσισε την απομάκρυνση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος και την ανάληψη της διαχείρισης από τη Διεύθυνση. Ακολούθησε πολυετής νομική διαμάχη. Το Πατριαρχείο προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο το 2010 έκρινε ότι οι τίτλοι του ακινήτου ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η επιστροφή της ιδιοκτησίας, όμως, δεν ισοδυναμούσε με επιστροφή του κτιρίου στην κατάσταση που βρισκόταν όταν έκλεισε.

Εδώ βρίσκεται η ουσία της σημερινής τραγωδίας. Το Πατριαρχείο πήρε πίσω ένα μνημείο που είχε ήδη μετατραπεί σε τεχνικό εφιάλτη. Ένα ξύλινο μεγαθήριο με κατεστραμμένα τμήματα στέγης, εκτεθειμένα δομικά στοιχεία, υγρασία, χαλασμένες συνδέσεις, επικίνδυνα τμήματα σε ύψος και ανάγκη άμεσης σταθεροποίησης. Η έκθεση της Europa Nostra είναι ωμή: χωρίς επείγουσες παρεμβάσεις, υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και απώλειας ιστορικού υλικού που δεν θα μπορεί να ανακτηθεί.

Το κόστος εξηγεί γιατί το πρόβλημα δεν λύθηκε με μια απλή απόφαση αποκατάστασης. Μόνο η άμεση επέμβαση ασφαλείας, δηλαδή η σταθεροποίηση, η προστασία, η απομάκρυνση επικίνδυνων στοιχείων, η προσωρινή στήριξη και η προστασία από περαιτέρω φθορά, εκτιμήθηκε περίπου στα 2 εκατ. ευρώ. Για το συνολικό έργο, η τεχνική έκθεση του 2019 εκτιμούσε ότι θα χρειάζονταν τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, πιθανότατα περισσότερα, ενώ η ολοκλήρωση θα απαιτούσε 4-5 χρόνια. Μεταγενέστερες εκτιμήσεις που δημοσιοποιήθηκαν το 2025 ανέβασαν τον πήχη ακόμη ψηλότερα, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.

Το 2012 το Ορφανοτροφείο εντάχθηκε στη λίστα World Monuments Watch και το 2018 επιλέχθηκε από την Europa Nostra ανάμεσα στα «7 πιο απειλούμενα» μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Η διάκριση αυτή δεν ήταν τιμητική με τη συνηθισμένη έννοια· ήταν συναγερμός. Η Ευρώπη δεν έλεγε απλώς ότι το κτίριο είναι σημαντικό. Έλεγε ότι μπορεί να χαθεί.

Το 2025, το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε ότι, μετά από χρόνια άκαρπων προσπαθειών για χρηματοδότηση της αποκατάστασης, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να κινηθεί προς μια λύση που θα επιτρέπει στο κτίριο να αποκτήσει βιώσιμη χρήση, με τουριστικές δραστηριότητες συμβατές με τον αρχιτεκτονικό και κοινωνικό χαρακτήρα της Πριγκήπου και με οικολογικά πρότυπα. Η απόφαση παρουσιάστηκε ως ρεαλιστική λύση επιβίωσης: ένα κτίριο τέτοιου μεγέθους δεν μπορεί να σωθεί μόνο με συμβολισμό, μνήμη και ευχές. Χρειάζεται έσοδα, διαχείριση, συντήρηση και καθημερινή λειτουργία.

Έτσι, το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου βρίσκεται σήμερα στο πιο παράδοξο σημείο της ιστορίας του. Χτίστηκε για να γίνει ξενοδοχείο, δεν λειτούργησε ποτέ ως ξενοδοχείο, έγινε ορφανοτροφείο, έκλεισε ως ορφανοτροφείο, εγκαταλείφθηκε ως μνημείο και τώρα ίσως σωθεί επιστρέφοντας, με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, κοντά στην αρχική του χρήση, όπως ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πτριάρχης Βαρθολομαίος. Το ερώτημα δεν είναι πια αν το κτίριο έχει ιστορική αξία. Αυτό έχει απαντηθεί. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να σωθεί χωρίς να προδοθεί.

Η αλήθεια είναι ότι το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν καταρρέει μόνο επειδή είναι παλιό. Καταρρέει επειδή επί δεκαετίες έμεινε ανάμεσα σε τρεις κόσμους: πολύ ελληνικό για να αντιμετωπιστεί απλώς ως τουρκικό μνημείο, πολύ οθωμανικό για να χωρέσει σε στενά εθνικά αφηγήματα, πολύ μεγάλο για να συντηρηθεί από μια συρρικνωμένη κοινότητα και πολύ σημαντικό για να αφεθεί στη λήθη. Είναι ένα κτίριο που κουβαλά την ιστορία της Κωνσταντινούπολης καλύτερα από πολλά μουσεία: την κοσμοπολίτικη φιλοδοξία, την ευεργεσία, τη μειονοτική ζωή, τον πόλεμο, τη γραφειοκρατική αρπαγή, την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη και, τελικά, το πιο δύσκολο ερώτημα της πολιτιστικής κληρονομιάς: πώς σώζεις ένα μνημείο όταν η ίδια του η μνήμη έχει γίνει βάρος;

Σήμερα, όποιος βλέπει τη γκρίζα ξύλινη μάζα του πάνω από την Πρίγκηπο δεν βλέπει απλώς ένα ερείπιο. Βλέπει ένα κτίριο που δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει την πρώτη ζωή για την οποία σχεδιάστηκε, έζησε βαθιά τη δεύτερη ζωή που του χάρισε η Ρωμιοσύνη και τώρα παλεύει για μια τρίτη. Αν αυτή η τρίτη ζωή έρθει, δεν θα είναι απλώς αποκατάσταση ενός κτιρίου. Θα είναι η διάσωση μιας από τις πιο φορτισμένες ξύλινες μνήμες της Ανατολικής Μεσογείου.