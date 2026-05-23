Στα εγκαίνια έκθεσης αφιερωμένης στην ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου παρέστη και μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αναφερόμενος τόσο στη διαχρονική προσφορά του ιστορικού ιδρύματος όσο και στις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη διάσωση και μελλοντική αξιοποίηση του εμβληματικού ξύλινου κτιρίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου στο Μουσείο της Πριγκήπου, όπου φιλοξενείται έκθεση για την ιστορία του Ορφανοτροφείου, την οποία διοργάνωσε το Ίδρυμα Νήσων με τη συνδρομή ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απηύθυνε ομιλία στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, αναφερόμενος στην ιστορία και τη σημασία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.

Κατά την ομιλία του, στάθηκε τόσο στην ιστορική πορεία του Ορφανοτροφείου όσο και στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη διάσωση του ιστορικού κτιρίου, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στατικότητας και φθοράς.

Όπως ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ξύλινου οικοδομήματος, ωστόσο αυτές δεν απέδωσαν, καθώς το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αποκατάστασης παραμένει βασικό εμπόδιο, ενώ το κτίριο έχει ήδη καταρρεύσει σε πολλά σημεία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκκλησιαστικοί, αυτοδιοικητικοί και επιστημονικοί φορείς, καθώς και κάτοικοι της Πριγκήπου και της Κωνσταντινούπολης, με επίκεντρο το ενδιαφέρον για την ιστορική και πολιτιστική σημασία του Ορφανοτροφείου.

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, επιστήμονες και πολίτες, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος των Πριγκηπονήσων, Αλί Ερτζάν Ακπολάτ, και Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Παντελεήμων Βίγκας, ο οποίος εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε τους χώρους της έκθεσης και ενημερώθηκε για το υλικό που παρουσιάζεται σχετικά με την ιστορία του ιστορικού ιδρύματος.