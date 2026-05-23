Με προκλητικό και σαρκαστικό τρόπο σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ την αυλαία της δημοφιλούς βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ στο CBS, επιλέγοντας να πανηγυρίσει δημόσια το τέλος ενός παρουσιαστή που εδώ και χρόνια ασκούσε σκληρή κριτική απέναντί του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε ακόμη και βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας συνέχεια στη μακρόχρονη κόντρα τους.

Αφήνοντας κατά μέρος τα προβλήματα που παραδοσιακά συνοδεύουν την άσκηση της εξουσίας του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε ένα βίντεο με ΑΙ, στο οποίο ο πετά τον Στίβεν Κόλμπερτ σε κάδο σκουπιδιών και μετά το ρίχνει στον χορό.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε αρχικά στην πλατφόρμα Truth Social, παρουσιάζει τον Στίβεν Κόλμπερτ πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τελευταίας μαγνητοσκόπησης του «The Late Show with Stephen Colbert». Εκεί εμφανίζεται ο Τραμπ να πλησιάζει τον παρουσιαστή από πίσω, να τον αρπάζει από τους ώμους και να τον πετά μέσα σε κάδο απορριμμάτων.

Στη συνέχεια, αφού κλείνει το καπάκι, αρχίζει να χορεύει υπό τους ήχους του αγαπημένου του τραγουδιού «YMCA», των Village People.

Και στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου

Το βίντεο δεν περιορίστηκε μόνο στους προσωπικούς λογαριασμούς του Αμερικανού προέδρου, καθώς αναδημοσιεύθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X, συνοδευόμενο από τη μονολεκτική λεζάντα «Αντίο».

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το βίντεο, ο Τραμπ είχε ήδη εκφράσει δημόσια την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εκπομπής, η οποία έριξε τίτλους τέλους την Πέμπτη έπειτα από 11 χρόνια προβολής. Παράλληλα, είχε χαιρετίσει θετικά και την απόφαση της Paramount Skydance να απομακρύνει τον γνωστό κωμικό παρουσιαστή.

«Ο Κόλμπερτ τελείωσε επιτέλους στο CBS», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social λίγο πριν τη δημοσιοποίηση του βίντεο και πρόσθεσε: «Απίστευτο που κράτησε τόσο πολύ! Χωρίς ταλέντο, χωρίς τηλεθέαση, χωρίς ζωή. Ήταν σαν νεκρός. Θα μπορούσες να πάρεις οποιονδήποτε από τον δρόμο και θα ήταν καλύτερος από αυτόν τον απόλυτο απατεώνα. Ευτυχώς που έφυγε επιτέλους!».

Η «αρχή του τέλους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε τις επιθέσεις του, υποστηρίζοντας ότι η αποχώρηση του Κόλμπερτ αποτελεί την «αρχή του τέλους» και για άλλους παρουσιαστές late night εκπομπών, τους οποίους θεωρεί πολιτικά εχθρικούς απέναντί του.

Όπως έγραψε, «άλλοι, με ακόμα λιγότερο ταλέντο, θα ακολουθήσουν σύντομα. Είθε να αναπαύονται εν ειρήνη όλοι τους!».

Από την πλευρά της, η Paramount υποστήριξε πως η απόφαση για την ακύρωση της εκπομπής σχετίζεται αποκλειστικά με οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, πολλοί επικριτές της εταιρείας εκτίμησαν ότι πρόκειται για μια κίνηση υποχώρησης απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε λόγο στη διαδικασία συγχώνευσης της Paramount με τη Skydance.