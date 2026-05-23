Στον Ινδικό Ωκεανό, υπάρχει ένα μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα, όπου ο όρος «απόκοσμη ομορφιά» έχει πάει σε άλλο επίπεδο! Ο λόγος για τη Σοκότρα, η οποία σε καθηλώνει από τις εικόνες που έρχονται από αυτήν και μόνο.

Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο πως το 2008 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς λόγω της βιοποικιλότητάς της. Βρίσκεται στα ανοιχτά της θάλασσας της Σομαλίας και ανήκει διοικητικά στην Υεμένη. Η Σοκότρα είναι αρκετά απομονωμένη, ενώ λόγω της διαδικασίας της ειδογένεσης, το ένα τρίτο της χλωρίδας της δεν συναντάται πουθενά αλλού στον πλανήτη.

Εδώ, θα συναντήσετε και τα αλλόκοτα μικρά δεντράκια, γνωστά ως desert rose trees, αλλά και τα απόκοσμα δέντρα με το όνομα «Αίμα του Δράκου», των οποίων η κόκκινη σαν αίμα ρητίνη λέγεται ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Γενικά, το νησί έχει υπολογιστεί ότι φιλοξενεί στα λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα του εδάφους της περισσότερα από 700 ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας.

Στη Σοκότρα μην περιμένετε να ζήσετε μέσα στη χλιδή και στην πολυτέλεια. Ακόμα και οι ιατρικές υποδομές του νησιού είναι απολύτως βασικές για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Ωστόσο, σε αυτές τις συνθήκες είναι σίγουρο πως θα έχετε μία πρωτόγνωρη εμπειρία που αξίζει να ζήσετε!

