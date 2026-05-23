Επιμένουν στην Βραζιλία πως η Ατλέτικο Παραναένσε έχει σε πρώτο πλάνο την απόκτηση του Ρόντινει και έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα σύμφωνα με την «Globo» θα υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στην υπόθεση. «Η Παραναένσε κατανοεί ότι η αποδέσμευσή του δεν είναι εύκολη, αλλά έχει ήδη κάνει έρευνα. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Ατλέτικο Παραναένσε αναζητά έναν ποδοσφαιριστή για το δεξί άκρο της άμυνας και ο Ροντινέι αποτελεί την πρώτη της επιλογή για ενίσχυση, με τον Βραζιλιάνο να έχει ακόμη ένα χρόνο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.