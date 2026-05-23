Δύο άνδρες 32 και 25 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου 23 Μαΐου από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος που τους εντόπισαν να κινούνται με δύο ΙΧ αυτοκίνητα στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας.

Όπως διαπιστώθηκε, η ταχύτητα με την οποία κινούνταν τα αυτοκίνητα ήταν 221 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ταχύτητας για την περιοχή είναι τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.