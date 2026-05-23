Οι αγώνες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και ο τελικός του κυπέλλου Γερμανίας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (23/5).

Μπορεί η Stoixinan Super League να ολοκληρώθηκε, σε Ισπανία και Ιταλία όμως έχουν ακόμη μία αγωνιστική ενώ στη Γερμανία έχουν τον τελικό του κυπέλλου ανάμεσα σε Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Σιαμέν, Κίνα

14:30 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός Adidas NextGen EuroLeague Finals

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ

15:00 Novasports Start WTA 250 Μαρόκο

15:00 Novasports 6HD WTA 500 Στρασβούργο

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Αμβούργο

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 250 Γενεύη

16:45 Novasports 4HD Team 3SSB – Μπαρτσελόνα Adidas NextGen EuroLeague Finals

17:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Μπρέογκαν ACB Liga Endesa

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Ίντερ Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τριέστε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Πίζα Serie A

22:00 Novasports Extra 1 Μαγιόρκα – Οβιέδο La Liga

22:00 Novasports Prime Βαλένθια – Μπαρτσελόνα La Liga

22:00 Novasports Start Εσπανιόλ – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 Novasports 6HD Τζιρόνα – Έλτσε La Liga

22:00 Novasports 5HD Χετάφε – Οσασούνα La Liga

22:00 Novasports 4HD Αλαβές – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

22:00 Novasports 3HD Μπέτις – Λεβάντε La Liga

22:00 Novasports 2HD Θέλτα – Σεβίλλη La Liga

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλμπάο La Liga