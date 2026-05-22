Με υποθέσεις εξαφάνισης που συγκλονίζουν και νέες αποκαλύψεις επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με παρουσιάστρια την Αγγελική Νικολούλη, φέρνοντας στο φως δύσκολες ιστορίες που έχουν απασχολήσει την έρευνα της όλα αυτά τα χρόνια.

Η δημοσιογράφος στάθηκε στη φύση αυτών των υποθέσεων, επισημαίνοντας πως η αναζήτηση αγνοουμένων δεν καταλήγει πάντα σε θετική έκβαση και πως η πραγματικότητα συχνά είναι ιδιαίτερα σκληρή για τις οικογένειες.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Όλα αυτά τα χρόνια που ερευνούμε εδώ στο Τούνελ, εξαφανίσεις συνανθρώπων μας θέλουμε να είμαστε και αγγελιαφόροι μηνυμάτων ζωής στις οικογένειες. Όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Αυτή τη νύχτα θα δούμε δύο υποθέσεις αγνοουμένων με τραγική κατάληξη».

Στη συνέχεια πρόσθεσε επίσης: «Και οι δύο βρέθηκαν νεκροί. Και βρέθηκαν σε χώρους που είχαν ερευνηθεί από ομάδες ερευνών και εδώ τίθεται ένα θέμα, για το πώς οργανώνονται αυτές οι έρευνες».