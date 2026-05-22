Οι Αυστριακοί στρατιώτες θα μπορούν πλέον να έχουν τα μαλλιά τους πιασμένα σε κότσο ή αλογοουρά: Αυτή ήταν η απόφαση που έλαβε το Συνταγματικό Δικαστήριο έπειτα από τη μήνυση ενός αξιωματικού, στον οποίο επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις διότι αρνήθηκε να κόψει τα μαλλιά του.

Βάσει μιας εσωτερικής οδηγίας που υιοθέτησε το υπουργείο Άμυνας και την οποία αποκάλυψε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων APA, «όλες οι στρατιωτίνες και όλοι οι στρατιώτες πρέπει» απλά να χτενίζουν τα μαλλιά τους «με τρόπο που να μην περιορίζει το οπτικό πεδίο τους».

Τέλος λοιπόν στα αυστηρά κοντά και προσεγμένα κουρέματα, αν και τα τυχόν αξεσουάρ «πρέπει να παραμένουν διακριτικά, τόσο σε σχήμα όσο και σε χρώμα» και τα χαλαρά μαλλιά δεν πρέπει να αγγίζουν τη στολή.

Στην περίπτωση που τα μαλλιά είναι μακριά, «θα πρέπει να είναι πιασμένα και, αν το μήκος το επιτρέπει, να είναι χτενισμένα σε κότσο στο πίσω μέρος του κεφαλιού, δεμένα ή πλεγμένα», διευκρινίζει η οδηγία, η οποία εφαρμόζει μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο.

Η απαγόρευση που επιβαλλόταν στους στρατιώτες να μην μακραίνουν τα μαλλιά τους, την ώρα που στις γυναίκες συναδέλφους τους επιτρεπόταν, κρίθηκε μεροληπτική στη χώρα των 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Όλα ξεκίνησαν μετά την αγωγή που κατέθεσε ένας αξιωματικός, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3000 ευρώ διότι είχε τα μαλλιά του κάποια εκατοστά μακρύτερα. Το υπουργείο Άμυνας είχε δικαιολογήσει την κύρωση αυτή από την αναγκαιότητα μιας «ομοιόμορφης εμφάνισης και τήρησης της τάξης».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε αυτό το επιχείρημα, καθώς μονάχα οι στρατιώτες, και όχι οι στρατιωτίνες, έπρεπε να πειθαρχήσουν.