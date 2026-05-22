Λίγο καιρό μετά τις καταγγελίες ΜΚΟ για κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων από στρατιώτες του Ισραήλ, έγινε γνωστό ότι οι IDF αντιμετωπίζουν «κύμα» σεξουαλικής παρενόχλησης εντός των τάξεών τους.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ παρουσίασε έκθεση του ισραηλινού στρατού για το 2025, η οποία κατέγραψε 2.420 καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης μεταξύ στρατιωτικών.

Οι καταγγελίες αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα περιστατικών, από λεκτική παρενόχληση έως σοβαρές σωματικές επιθέσεις. Εντούτοις, το 71% κρίθηκε ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια για ποινική δίωξη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, στο 70% των περιπτώσεων οι δράστες ήταν άνδρες και τα θύματα γυναίκες. Από τους καταγγέλλοντες, οι 1.798 υπηρετούσαν στην πρώτη γραμμή, οι 188 ήταν έφεδροι, 140 αξιωματικοί καριέρας και 108 υπαξιωματικοί. Το 2025 κατατέθηκαν 234 ποινικές καταγγελίες, οι οποίες οδήγησαν σε 42 παραπομπές σε δίκη και 21 πειθαρχικές διαδικασίες. Παράλληλα, το 59% των καταγγελιών διευθετήθηκε μέσω της ιεραρχικής αλυσίδας και όχι μέσω ποινικών διαδικασιών.

Ένας εκπρόσωπος της Κνεσέτ αποκάλυψε ότι παρατηρείται σταθερή αύξηση των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση την τελευταία δεκαετία εντός των τάξεων των IDF. Ωστόσο, υποστήριξε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί εμπιστεύονται τον στρατό και για αυτό προχωρούν σε καταγγελίες.

Η ταξίαρχος Ροζιτάλ Αβίβ, σύμβουλος για θέματα φύλου του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε, όμως, ότι οι καταγγελίες αυξάνονται εξαιτίας της πολεμικής κατάστασης που βρίσκεται το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, είπε ότι οι καταγγελίες αυξάνονται μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς το 2023, καθώς υπηρετούν περισσότεροι στρατιώτες σε σχέση με το παρελθόν, ενώ η εξουθένωση του στρατού και οι βίαιες περιστάσεις αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Το ζήτημα έχει δημιουργήσει πολιτική αντιπαράθεση στο Ισραήλ, με βουλευτές να ζητούν πιο αυστηρό πλαίσιο προστασίας, όπως και να οδηγηθούν οι ένοχοι στη Δικαιοσύνη, αντί το ζήτημα να λύνεται με εσωτερικές διαδικασίες.