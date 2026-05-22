Με στρατιωτικές επιδείξεις έχουν ξεκινήσει οι εορτασμοί για την «Ημέρα Μνήμης» που εορτάζεται κάθε χρόνο την 25η Μαΐου από άκρη σε άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Στην παραλία του Μαϊάμι εδώ και λίγες ώρες οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις στρατιωτικές επιδείξεις που τελούνται και που θα κορυφωθούν την Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί και μια μεγάλη εκδήλωση στην παραλία του Μαϊάμι για τους στρατιώτες και αξιωματικούς όλων των όπλων και των σωμάτων του αμερικανικού στρατού που έχουν χαθεί μέχρι σήμερα κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Η 25η Μαΐου είναι ομοσπονδιακή αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες αφιερωμένη στα θύματα του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ που χάθηκαν κατά την διάρκεια της θητείας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και θεωρείται ανεπίσημα η αρχή του καλοκαιριού στις ΗΠΑ.