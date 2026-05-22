Μια Γερμανίδα πιστεύει ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και βιντεσκοπούσε τις πράξεις του, αφού είδε πέρυσι τον εαυτό της σε 67 πολύ σκληρά βίντεο, όμως οι αρχές δεν μπορούν να ερευνήσουν την υπόθεση επειδή τα τυχόν εγκλήματα που διαπράχθηκαν έχουν παραγραφεί.

Οι δικαστικές αρχές μπορούν να διερευνήσουν μόνο δύο από τα αδικήματα, καθώς τα άλλα έχουν παραγραφεί, γράφει το περιοδικό Der Spiegel, το οποίο αποκάλυψε σήμερα την ιστορία της Κλαούντια Βούτκε, μιας 59χρονης συγγραφέα.

Η εισαγγελία του Αμβούργου ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άνοιξε και πάλι το φάκελο των 65 άλλων αδικημάτων για να επαληθεύσει εάν είναι δυνατόν να ασκηθούν διώξεις και για αυτά. Ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας, εκτός ειδικών εξαιρέσεων.

«Το ερώτημα αν υπάρχει διαδικαστικό εμπόδιο παραγραφής» εξαρτάται από «τον νομικό χαρακτηρισμό των φερόμενων γεγονότων», είπε μια εκπρόσωπος.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που έχει παγκόσμιο σύμβολο για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας αφού κατέθεσε, σε ανοιχτή δίκη, για τους βιασμούς που υπέστη από τον σύζυγό της και τους δεκάδες άνδρες που εκείνος στρατολογούσε στο διαδίκτυο.

Η γερμανική αστυνομία ενημέρωσε τον Ιούνιο του 2025 την Κλαούντια Βούτκε ότι εμφανιζόταν σε μια σειρά από βίντεο (εικάζεται ότι τραβήχθηκαν σε μια περίοδο 16 ετών) στα οποία ο πρώην σύντροφός της την βίαζε αναίσθητη. «Ήταν ο πρώτος σεισμός» είπε η ίδια η συγγραφέας στο περιοδικό. Διαβεβαιώνει ότι «δεν γνώριζε τίποτα απ’ όλ’ αυτά» και δηλώνει πεπεισμένη ότι ήταν ναρκωμένη, όμως δεν μπορεί να το αποδείξει: το πιο πρόσφατο βίντεο χρονολογείται από το 2021 και τα πιθανά υπολείμματα ουσιών στο σώμα της έχουν χαθεί εδώ και πολύ καιρό.

Τον Νοέμβριο του 2025 ήρθε ο «δεύτερος σεισμός» για την Κλαούντια: τότε, έμαθε ότι διακόπηκε η έρευνα για 65 από τις 67 υποθέσεις, για τις οποίες υπάρχει βιντεοσκοπημένο υλικό, με το σκεπτικό ότι τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.

Μέχρι τώρα, μόνο για δύο από τα φερόμενα αδικήματα έχουν ασκηθεί διώξεις: το ένα επειδή το βίντεο χρονολογείται από το 2021 και δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη η πενταετία, το δεύτερο επειδή σε αυτό ο πρώην σύντροφός της χρησιμοποιεί ένα «επικίνδυνο αντικείμενο», ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, για να την βιάσει και σε τέτοιες περιπτώσεις ο χρόνος παραγραφής παρατείνεται.

Σύμφωνα με το περιοδικό, τα δικαστήρια θα εξετάσουν προσεχώς τις δυο υποθέσεις.

Αντιπαράθεση για την παραγραφή

«Δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητες οι περισσότερες από τις πράξεις του», διαμαρτυρήθηκε η Βούτκε από τις στήλες του περιοδικού. «Κανείς δεν γνώριζε τους βιασμούς, ούτε την ύπαρξη των βίντεο, πώς θα μπορούσε να γίνει καταγγελία;» διερωτήθηκε η γυναίκα, που έχει γράψει δώδεκα βιβλία, με το όνομά της και με ψευδώνυμα.

Ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από τη διάπραξη του αδικήματος και δεν είναι «καθοριστικός» παράγοντας αν το φερόμενο θύμα γνωρίζει τι του συνέβη, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Λίνεμπουργκ, που είναι αρμόδιο για ορισμένα από τα αδικήματα.

Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τη μεταρρύθμιση που ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση το 2016, όταν καγκελάριος ήταν η Άγγελα Μέρκελ. Οι ποινές για τα σεξουαλικά εγκλήματα αυστηροποιήθηκαν, ωστόσο μειώθηκε ο χρόνος παραγραφής για τους βιασμούς, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου, Άννα Γκαλίνα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θέλει να ληφθούν μέτρα ώστε ορισμένα σεξουαλικά αδικήματα να μην παραγράφονται με το πέρας της πενταετίας. «Το χρονικό διάστημα είναι σχετικά μικρό, ιδίως για τους βιασμούς στους οποίους ο δράστης επωφελείται του γεγονότος ότι το θύμα δεν μπορεί να εκφράσει την αντίθεσή του» είπε η Γκαλίνα, που σκοπεύει να θέσει το θέμα στη συνεδρίαση των υπουργών Δικαιοσύνης των 16 ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας, στις 11 και 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Spiegel, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει επίσης την πιθανότητα τροποποίησης του νόμου που αφορά την παραγραφή των σεξουαλικών αδικημάτων.