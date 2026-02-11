Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τη στιγμή που οι αστυνομικοί της αποκάλυψαν ότι επί χρόνια είχε πέσει θύμα επαναλαμβανόμενων βιασμών, με φερόμενο οργανωτή τον ίδιο της τον σύζυγο. Η υπόθεση, που συγκλόνισε τη Γαλλία και προκάλεσε διεθνές σοκ, επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από τη συνέντευξή της στους New York Times, λίγο πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου της.

Όπως εξιστόρησε η ίδια, η συνάντηση με τον αξιωματικό της αστυνομίας ήταν η αρχή μιας αποκάλυψης που ανέτρεψε όλη της τη ζωή. «Πήγα να συναντήσω τον αξιωματικό της αστυνομίας και αυτός είχε στο γραφείο του πολλούς φακέλους. Μου είπε “Κυρία Πελικό, αυτό που θα σας πω δεν θα σας ευχαριστήσει”. Εγώ άρχισα να ανησυχώ και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε, ο αστυνομικός άρχισε να της δείχνει φωτογραφικό υλικό. «Τον ρώτησα “Τι συμβαίνει;” και μου είπε “Δείτε αυτή τη στοίβα” αρχίζοντας να ανοίγει έναν από τους φακέλους και να μου δείχνει μια φωτογραφία. Με ρώτησε “Αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη φωτογραφία;” και εγώ δεν αναγνώρισα τον εαυτό μου, γιατί ήμουν με έναν άνδρα που δεν γνώριζα και με βίαζε».

Η ίδια περιέγραψε ότι αρχικά δεν πίστευε αυτό που έβλεπε. «Εγώ είπα “Δεν τον ξέρω αυτόν τον άνδρα” και σκέφτηκα ότι δεν ήμουν εγώ αυτή. Σκέφτηκα ότι μπορεί να κάνει λάθος, γιατί δεν φορούσα τα γυαλιά μου. Χωρίς αυτά δεν μπορώ να δω καλά, και τότε μου έδειξε μια δεύτερη φωτογραφία, που ήταν περίπου η ίδια. Μου την έδειξε και μου είπε “Αυτή είστε εσείς”. Εγώ απάντησα “Όχι” και άρχισα να έχω αμφιβολίες. Τότε αυτός μου είπε ξανά “Αυτό είναι το δωμάτιό σας, κυρία Πελικό, αυτά είναι τα φωτιστικά στο κομοδίνο σας, ψάξαμε το σπίτι μας. Αυτά ανήκουν σε εσάς“. Εγώ μούδιασα και το μυαλό μου χάθηκε. Ήθελε να μου δείξει και τα βίντεο αλλά του είπα “Όχι, όχι, δεν μπορώ άλλο να το αντέξω”».

Το σοκ κορυφώθηκε όταν ο αστυνομικός τής αποκάλυψε το εύρος της υπόθεσης. «Ο σύζυγός σας έχει συλληφθεί, δεν θα επιστρέψει στο σπίτι μαζί σας. Πρέπει να ξέρετε ότι έχετε πέσει θύμα βιασμού αρκετές φορές, έχουμε συλλάβει 53 άτομα. Αργότερα έμαθα ότι υπάρχουν και άλλοι 20 ή 30 που δεν έχουν συλληφθεί. Και μου είπε ότι έχω πέσει θύμα βιασμού περίπου 200 φορές».

Η ίδια θυμάται ότι αδυνατούσε να συνειδητοποιήσει όσα άκουγε. «Εγώ του είπα “Αυτό είναι αδύνατο”, ζήτησα ένα ποτήρι νερό γιατί δεν μπορούσα άλλο να μιλήσω. Ήταν παρών και ένας ψυχολόγος, τα είχαν όλα σχεδιασμένα και το μόνο που ήθελα ήταν να πάω στο σπίτι μου, γιατί όλα όσα μου είχαν πει ήταν απίστευτα, δεν ήταν αληθινά», καταλήγει η Ζιζέλ Πελικό στο απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευτεί το προσεχές Σάββατο, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου της «Η Χαρά της Ζωής».

Για την υπόθεση, ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών, τη μέγιστη ποινή για τα αδικήματα που του αποδόθηκαν, όπως είχε ζητήσει και ο εισαγγελέας. Ένοχοι κρίθηκαν και οι 51 συγκατηγορούμενοί του.