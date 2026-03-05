Ο αμερικανικός στρατός και το Πεντάγωνο ανακοίνωσαν την ταυτότητα δύο ακόμη στρατιωτών που σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone εναντίον κέντρου διοίκησης στο Πορτ Σουάιμπα του Κουβέιτ, κατά τις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν.

Ένας από τους στρατιώτες είναι ο ταγματάρχης Τζέφρι Ο’ Μπράιεν, κάτοικος της Γουόκι στην Αϊόβα. Εντάχθηκε στην Εφεδρεία του αμερικανικού στρατού το 2012 ως αξιωματικός του Σώματος Διαβιβάσεων και αναπτύχθηκε στο Κουβέιτ το 2019. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε τιμηθεί με αρκετά παράσημα και διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Μετάλλιο Στρατιωτικής Επιτυχίας (Army Achievement Medal), Έπαινος Διακεκριμένης Μονάδας (Meritorious Unit Commendation), Βραβείο Άριστης Μονάδας Στρατού (Army Superior Unit Award), Μετάλλιο Επιτυχίας Στρατού Εφεδρείας (Army Reserve Component Achievement Medal), Μετάλλιο Εθνικής Άμυνας (National Defense Service Medal), Μετάλλιο Εκστρατείας στον Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της Τρομοκρατίας (Global War on Terrorism Expeditionary Medal), Κορδέλα Υπηρεσίας Στρατού (Army Service Ribbon) και Μετάλλιο Εφεδρείας Ενόπλων Δυνάμεων με συσκευή «M» (Armed Forces Reserve Medal with “M” Device).

The U.S. Department of Defense has identified the fifth soldier of six that were killed while serving with the U.S. Army’s 103rd Expeditionary Sustainment Command at the Port of Shuaiba in Kuwait on Sunday, after the Tactical Operations Center (TOC) they were in was struck by a… pic.twitter.com/cKnm1W7XUm — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε επίσης ότι ο έκτος στρατιώτης που σκοτώθηκε στην ίδια επίθεση θεωρείται ότι είναι ο αρχιπλοίαρχος (Chief Warrant Officer 3) Ρόμπερτ Μ. Μαρζάν, 54 ετών, από το Σακραμέντο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού την 1η Μαρτίου 2026 στο Πορτ Σουάιμπα του Κουβέιτ και εκτιμάται ότι είναι το άτομο που σκοτώθηκε επιτόπου.

The U.S. Department of Defense had identified who is believed to be the sixth and final reserve soldier with the U.S. Army’s 103rd Expeditionary Sustainment Command that was killed in an Iranian drone strike at the Port of Shuaiba in Kuwait on Sunday, as Chief Warrant Officer 3… pic.twitter.com/FCmxPLTBht — OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2026

Η θετική ταυτοποίηση του Μαρζάν αναμένεται να ολοκληρωθεί από τον ιατροδικαστή, ενώ το Πεντάγωνο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει φωτογραφία του.

Συνολικά, έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατάφερε να παρακάμψει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να πλήξει το κέντρο διοίκησης στο Πορτ Σουάιμπα του Κουβέιτ. Αρχικά, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τρεις θανάτους, αλλά ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε, καθώς ένας τραυματίας υπέκυψε και εντοπίστηκαν ακόμη δύο σοροί στα συντρίμμια.