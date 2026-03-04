Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα ονόματα των τεσσάρων πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση με το Ιράν.

Πρόκειται για στρατιώτες της Εφεδρείας του Στρατού των ΗΠΑ, από τη 103η Διοίκηση Εφοδιασμού με έδρα το Ντε Μόιν, Αϊόβα:

Ανθυπολοχαγός Κόντι Α. Χορκ , 35 ετών, από το Γουίντερ Χέιβεν, Φλόριντα

, 35 ετών, από το Λοχίας 1ης Τάξης Νόα Λ. Τίετζενς , 42 ετών, από το Μπελβιού, Νεμπράσκα

, 42 ετών, από το Λοχίας 1ης Τάξης Νικόλ Μ. Αμορ , 39 ετών, από το Γουάιτ Μπερ Λέικ, Μινεσότα

, 39 ετών, από το Λοχίας Ντέκλαν Τζ. Κόαντι, 20 ετών, από το Γουέστ Ντε Μόιν, Αϊόβα

Δύο ακόμη στρατιώτες σκοτώθηκαν στην ιρανική επίθεση κατά στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ την Κυριακή, αλλά τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί.

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα αμερικανικό υπόγειο καταφύγιο στο Κουβέιτ χτυπήθηκε όταν μια ιρανική επίθεση κατάφερε να παρακάμψει τις αεράμυνες.

Οι έξι αυτοί θάνατοι είναι οι μόνοι επιβεβαιωμένοι από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις κατά του Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ.