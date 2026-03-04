Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε χθες Τρίτη ένας ανώτατος Αμερικανός αξιωματικός. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα μόνο κατά τις πρώτες 24 ώρες ήταν «σχεδόν δυο φορές περισσότερα» σε σύγκριση με αυτά που εκδηλώθηκαν στην αρχή της εισβολής στο Ιράκ το 2003.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τόνισε ιδίως ότι καταστράφηκαν 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου υποβρυχίου. «Σήμερα, δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο» στον Κόλπο, στο στενό του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν, υποστήριξε ο ναύαρχος Κούπερ σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω X.

«Έχουμε διανύσει τώρα λιγότερες από 100 ώρες αυτής της επιχείρησης κι έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους με πάνω από 2.000 πυρομαχικά», επέμεινε αναφερόμενος σε «άνευ προηγουμένου» αποτελέσματα.