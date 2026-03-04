Η υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας United Kingdom Maritime Trade Operations, η οποία λειτουργεί υπό τη διοίκηση του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη δέχθηκε πληροφορίες για «περιστατικά» που επηρέασαν πλοία σε θαλάσσιες ζώνες κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν.

Οι αναφορές αυτές καταγράφονται εν μέσω της σύγκρουσης που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και των ευρείας κλίμακας αντιποίνων της Τεχεράνης.

Κατά το UKMTO, ο κυβερνήτης πλοίου που βρίσκεται 7 ναυτικά μίλια (σχεδόν 13 χιλιόμετρα) ανατολικά από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ ενημέρωσε πως το σκάφος του χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα που προκάλεσαν ζημιά στο κύτος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο.

Νωρίτερα, κυβερνήτης πλοίου 137 ναυτικά μίλια (σχεδόν 245 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μούσκατ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανέφερε ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη κοντά στο σκάφος, και θεάθηκε καπνός, αλλά το σκάφος και το πλήρωμά του είναι σώο.