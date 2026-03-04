Αεροσκάφος F/A-18 της πολεμικής αεροπορίας του Κουβέιτ φέρεται να κατέρριψε από λάθος τρία μαχητικά F-15 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας την Κυριακή, εκτοξεύοντας αντίστοιχους πυραύλους.

Την πληροφορία μετέδωσε η The Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές με γνώση των προκαταρκτικών συμπερασμάτων της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Un F15 de Estados Unidos siendo derribado en Kuwait. pic.twitter.com/5tE2YPiHsj — FinoFilipino (@FinoFilipino) March 4, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.