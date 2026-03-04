Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 4/3 ενώ σχετικά υψηλές για την εποχή θα είναι οι θερμοκρασίες κατά τόπους και άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Τετάρτη 4 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 15-17, στην Ήπειρο από 4 έως 17-19 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 16-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 6 έως 16-17 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τις πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19-20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16-17 βαθμούς.