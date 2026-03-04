Έτοιμη να πατήσει το κουμπί για την αποστολή των προστίμων σε χιλιάδες φορολογούμενους με ανασφάλιστα οχήματα είναι η ΑΑΔΕ, ενώ μέσα στο μήνα θα τρέξει νέα ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση και πιστοποιητικό ΚΤΕΟ και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα που καλούνται να πληρώσουν οι παραβάτες ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατικά και άλλα οχήματα, 250 ευρώ για δίκυκλα, και επιβαρύνονται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, η πράξη επιβολής προστίμου συντάσσεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και περιλαμβάνει:

Τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος.

Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του/των φορολογούμενου/ων ή νομικού προσώπου (κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος και συνιδιοκτητών).

Το ποσό του προβλεπόμενου για την παράβαση χρηματικού προστίμου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος.

Μνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης κατά τον δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργείται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

Αναφορά στην αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συνιδιοκτητών για το αρχικό πρόστιμο και το πρόστιμο υποτροπής.

Μνεία της διαδικασίας υποβολής ένστασης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος κατά της πράξης επιβολής προστίμου (προθεσμία υποβολής, τρόπος υποβολής, προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, διαγραφή προστίμου).

Με βάση τον νόμο, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση του προστίμου θα διενεργηθεί δεύτερος έλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος, ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα πρόστιμα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση για το πρόστιμο εντός 10 εργάσιμων ημερών

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή Περιουσία και Φορολογία – Οχήματα – Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων και εφόσον γίνει αποδεκτή, το πρόστιμο διαγράφεται.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα εντός του πρώτου δεκαημέρου του τρίτου μήνα και του πρώτου δεκαημέρου του όγδοου μήνα κάθε έτους, με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων από τους εμπλεκόμενους φορείς.