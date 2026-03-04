Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι 11 ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

#تصريح| المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند: إصابة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة… ووفاتها متأثرة بإصابتها رغم محاولات الإنعاش. pic.twitter.com/u2kCQBWvlM — وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) March 4, 2026

Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.