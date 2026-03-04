Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κορίτσι 11 ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.
Tragedy in Kuwait: An 11-year-old girl has tragically lost her life after a missile fragment, reportedly from an Iranian strike, crashed into her bedroom.#Kuwait #Iran #MiddleEastConflict #BreakingNews #InnocentLives #GlobalCrisis #StaySafeKuwait #HumanitarianToll #Breaking pic.twitter.com/ejHiAZD3KI— Manjula Basnayake (@BasnayakeM) March 4, 2026
Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.
#تصريح| المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند: إصابة طفلة إثر سقوط شظايا في منطقة سكنية بمحافظة العاصمة… ووفاتها متأثرة بإصابتها رغم محاولات الإنعاش. pic.twitter.com/u2kCQBWvlM— وزارة الصحة (@KUWAIT_MOH) March 4, 2026
Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.
بيان رقم 11— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 4, 2026
صرح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أنه في فجر اليوم تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت، حيث تم التعامل معها وتدميرها، وقد نتج عن ذلك سقوط شظايا جراء… pic.twitter.com/5QJ8jIcFwx