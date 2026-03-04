Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Τετάρτη 4/3 η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο ρεύμα της ανόδου του Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Την ίδια στιγμή πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, με το μποτιλιάρισμα να εκτείνεται έως την περιοχή του Σκαραμαγκά.

Επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας η άνοδος παραμένει επιβαρυμένη έως τον Φάρο Ψυχικού, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Μεσογείων καθώς και στη λεωφόρο Αλίμου–Κατεχάκη ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/JHtqCLVlCm — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 4, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.