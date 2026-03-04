Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί οι δύο Βούλγαροι οι οποίοι πραγματοποιούσαν ληστείες σε Λάρισα, Τρίκαλα και άλλες περιοχές το 2025, μετά την εκφώνηση της ποινής τους από το πρωτοβάθμιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Όπως επισημαίνει η σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι είχαν ενωθεί μεταξύ τους και κατά το χρονικό διάστημα από 24-02-2025 έως 03-03-2025, θραύοντας τις τζαμαρίες ή εισόδους των καταστημάτων, προέβησαν συνολικά σε 4 περιπτώσεις κλοπών από τρία κοσμηματοπωλεία και ένα κατάστημα με είδη λαϊκής τέχνης – τουριστικών ειδών, εκ των οποίων 2 στο νομό Τρικάλων, 1 στο νομό Λάρισας και 1 στο νομό Βοιωτίας, καθώς και 1 απόπειρα κλοπής από κοσμηματοπωλείο σε περιοχή του νομού Αχαΐας. Συνολικά, κατά την τέλεση των κλοπών, αφαίρεσαν πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων διαφόρων τύπων καθώς και ρολόγια.

Οι δράστες, όπως μεταδίδει το larissanet.gr συνελήφθησαν στις 6 Μαρτίου σε περιοχή της Πιερίας και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Πιερίας. Στη συνέχεια, σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση/ομάδα, διακεκριμένη κλοπή, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Χθες, Τρίτη 3/3 στο δικαστήριο, πριν την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισής τους αιτήθηκαν τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και μετά τη σχετική διαδικασία μεταξύ της εισαγγελέα της έδρας και των κατηγορουμένων, το δικαστήριο τους κήρυξε ένοχους. Για τον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης εννέα ετών και έξι μηνών και για τον δεύτερο συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών και έξι μηνών.