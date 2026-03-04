Επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε τα τελευταία 24ωρα σε σχολική μονάδα στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια διαλείμματος 17χρονος φέρεται να γρονθοκόπησε συνομήλικό του στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ βρίσκονταν στον χώρο της τουαλέτας του σχολείου. Ως αιτία του περιστατικού φαίνεται πως ήταν προσωπικές διαφορές, που σχετίζονται με ερωτική αντιζηλία.

Ο 17χρονος που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου τού παρασχέθηκε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για το συμβάν ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, ενώ συνελήφθη ο 17χρονος φερόμενος δράστης.