Γύρω στους 1.500 Έλληνες έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι ενώ η Μέση Ανατολή μοιάζει με «καζάνι που βράζει» και το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει πως ο επαναπατρισμός τους αποτελεί προτεραιότητα.

Στην αγωνία των Ελληνών που έχουν εγκλωβιστεί στο Ντουμπάι εν μέσω του πολέμου στο Ιράν αναφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 4/3 ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος ο οποίος μιλώντας στο Mega επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των εγκλωβισμένων τουριστών είναι περίπου 1.500 και είπε: «Καταρχάς να πούμε ψυχραιμία, γιατί, πράγματι, ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Είναι μια μεγάλη ανατροπή, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε όλους τους κατοίκους του Ντουμπάι, πόσο μάλλον και στους δικούς μας τους Έλληνες. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο πρέσβης μας στο Ντουμπάι κάνει τα αδύνατα δυνατά. Έχει προσφέρει απίστευτες υπηρεσίες στους Έλληνες που έχουνε μείνει εκεί».

«Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό, την αγωνία των ανθρώπων, των συμπατριωτών μας εκεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το οποίο διαχειρίζονται. Είναι κάτι το πρωτοφανές. Χθες υπήρξε χτύπημα στο αμερικάνικο προξενείο στο Ντουμπάι. Καταλαβαίνω ότι αυτό τους προκαλεί μια μεγάλη αναστάτωση και ένα φόβο. Το κατανοούμε πλήρως και γι’ αυτό είμαστε από πάνω» σημείωσε.

«Όλοι έχουν καταγραφεί, όλοι είναι στις λίστες για τις οποίες θα υπάρξει ο επαναπατρισμός επί του πεδίου μόλις επιτραπεί βέβαια. Υπήρξαν 1.600 περίπου περιπτώσεις τουριστών που πηγαίναν από κάποια χώρα, δηλαδή από την Ιαπωνία και είχανε μια ενδιάμεση πτήση στο Ντουμπάι ή Άμπου Ντάμπι, αυτοί που έχουν και το πιο άμεσο πρόβλημα γιατί δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση» υπογράμμισε ο Γιάννης Λοβέρδος.

Όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των εγκλωβισμένων Ελλήνων στην περιοχή και σημείωσε πως ο επαναπατρισμός τους θα γίνει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

«Υπάρχει σχέδιο για τη στήριξη όλων των Ελλήνων και για τον επαναπατρισμό που αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι πρώτη προτεραιότητα είναι να ακούτε τις συμβουλές των τοπικών αρχών που έχουν καλύτερη γνώση».