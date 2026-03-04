Οι πρόσφατες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έπληξαν καίρια το ιρανικό καθεστώς και ενώ εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική.

Η ποδοσφαιρική ιστορία, ωστόσο, έχει ήδη προσφέρει δύο χαρακτηριστικές στιγμές όπου η σύγκρουση Ιράν – Ηνωμένων Πολιτειών μπήκε προσωρινά σε «παύση», χάρη στη δύναμη του Μουντιάλ. Η πρώτη ιστορική αναμέτρηση σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου 1998, στο στάδιο Ζερλάν της Λιόν, στο πλαίσιο του FIFA World Cup 1998. Το πολιτικό φορτίο ήταν βαρύ: από την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και την ομηρία Αμερικανών διπλωματών στην Τεχεράνη έως τα αμερικανικά εμπάργκο της δεκαετίας του ’90. Οι διπλωματικές σχέσεις είχαν διαρραγεί επί σχεδόν είκοσι χρόνια.

Παρά το τεταμένο κλίμα, η εικόνα πριν από τη σέντρα έγραψε ιστορία. Οι ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν λουλούδια και αναμνηστικά, ενώ φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αθλητικής ευγένειας. Στον αγωνιστικό χώρο, το Ιράν επικράτησε 2-1 με γκολ των Χαμίντ Εστιλί και Μεχντί Μαχνταβικία, πετυχαίνοντας την πρώτη του νίκη σε τελική φάση Μουντιάλ. Στη χώρα επικράτησε ξέφρενος ενθουσιασμός, με τον κόσμο να ξεχύνεται στους δρόμους. Για πολλούς Ιρανούς, εκείνος ο αγώνας έμεινε γνωστός ως «ο αγώνας του αιώνα».

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, σε ένα διαφορετικό αλλά εξίσου φορτισμένο περιβάλλον. Ο θάνατος της Μαχσά Αμινί και οι μαζικές διαδηλώσεις που ακολούθησαν στο Ιράν είχαν επηρεάσει βαθιά την κοινωνία και το κλίμα γύρω από την εθνική ομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν 1-0 με γκολ του Κρίστιαν Πούλισικ, παίρνοντας την πρόκριση, ενώ το Ιράν αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σήμερα, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να παραμένουν ραγδαίες και τις σχέσεις των δύο χωρών εξαιρετικά εύθραυστες, το ενδεχόμενο νέας συνάντησης σε Παγκόσμιο Κύπελλο αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να λύσει βαθιές πολιτικές συγκρούσεις, έχει όμως αποδείξει πως μπορεί να δημιουργήσει στιγμές αμοιβαίου σεβασμού. Και ίσως, έστω για ενενήντα λεπτά, να θυμίσει ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος, ακόμη και ανάμεσα σε αντιπάλους με μακρά ιστορία αντιπαράθεσης.