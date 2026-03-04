Έντονη νευρικότητα επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στα διεθνή χρηματιστήρια, την ώρα που οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Η αγορά παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για ένα μεγάλο «μπλακ άουτ» στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας, οι επενδυτές εγκαταλείπουν τα ριψοκίνδυνα στοιχεία και αναζητούν προστασία στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια» (όπως ο χρυσός), τα οποία λειτουργούν ως οικονομική ασπίδα απέναντι στην αναταραχή των διεθνών αγορών.

Τι μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλές καταφύγιο»;

Ως ασφαλές καταφύγιο ορίζεται, σύμφωνα με την ανώτερη συντάκτρια του Yahoo Finance, Ivana Pino, η επένδυση ή το περιουσιακό στοιχείο που διατηρεί ή και αυξάνει την αξία του ακόμα και σε περιόδους έντονης διακύμανσης των αγορών ή οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Ουσιαστικά, η αξία τους δεν επηρεάζεται άμεσα από την τρέχουσα ειδησεογραφία ή τις πολιτικές εξελίξεις. Παρότι κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν είναι στο 100% «θωρακισμένο», ιστορικά τα καταφύγια αυτά επιδεικνύουν μεγαλύτερη σταθερότητα σε περιόδους κρίσεων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστικά είναι:

Ρευστότητα: Η δυνατότητα άμεσης αγοράς ή πώλησης χωρίς απώλεια αξίας.

Σπανιότητα: Η περιορισμένη προσφορά ενισχύει τη διατήρηση της αξίας τους.

Χαμηλή συσχέτιση με ριψοκίνδυνα στοιχεία: Η τιμή τους κινείται ανεξάρτητα από τις μετοχές ή άλλα στοιχεία υψηλού ρίσκου.

Τα κυριότερα επενδυτικά καταφύγια

Χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα

Ο χρυσός αποτελεί το κατεξοχήν ασφαλές καταφύγιο των επενδυτών, καθώς η αξία του τείνει να αυξάνεται όταν κυριαρχεί η αβεβαιότητα. Παράλληλα, λειτουργεί ως ανάχωμα έναντι του πληθωρισμού, δεδομένης της περιορισμένης ποσότητάς του, σε αντίθεση με τα κρατικά νομίσματα που μπορούν να υποτιμηθούν μέσω της εκτύπωσης νέου χρήματος. Συνήθως, η τιμή του χρυσού κινείται αντιστρόφως ανάλογα με το δολάριο.

Έντοκα γραμμάτια δημοσίου (T-bills)

Τα αμερικανικά έντοκα γραμμάτια (διάρκειας έως 52 εβδομάδων) θεωρούνται εξαιρετικά ασφαλή, καθώς φέρουν την εγγύηση του αμερικανικού δημοσίου. Αυτή τη στιγμή, οι αποδόσεις τους κυμαίνονται μεταξύ 3,4% και 3,64%, ξεπερνώντας συχνά τους παραδοσιακούς λογαριασμούς ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης. Επιπλέον, προσφέρουν σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα, καθώς οι τόκοι απαλλάσσονται από κρατικούς και τοπικούς φόρους στις ΗΠΑ.

Μετρητά

Τα μετρητά προσφέρουν ασφάλεια στους επενδυτές εν μέσω αναταράξεων, καθώς διατηρούν την ονομαστική τους αξία και προστατεύουν τον επενδυτή από τις αναταράξεις των αγορών. Σε κάθε περίπτωση αξίζει να αναφερθεί πως ενέχουν «κόστος ευκαιρίας», καθώς η διακράτηση μετρητών στερεί από τον επενδυτή τη δυνατότητα κέρδους.

«Σκληρά» νομίσματα

Το ελβετικό φράγκο, το ιαπωνικό γεν και το αμερικανικό δολάριο θεωρούνται νομίσματα-καταφύγια. Ανήκουν σε χώρες όπου υπάρχει σχετική σταθερότητα και υψηλή ρευστότητα ακόμα και σε περιόδους παγκόσμιας ανησυχίας.

Αμυντικές μετοχές

Πρόκειται για μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παραμένουν ανθεκτικοί ακόμα και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, η υγεία και τα είδη πρώτης ανάγκης. Καθώς οι καταναλωτές συνεχίζουν να εξαρτώνται από αυτά τα προϊόντα ανεξαρτήτως οικονομικής συγκυρίας, οι εν λόγω μετοχές προσφέρουν προστασία στους επενδυτές από τις διακυμάνσεις του χρηματιστηρίου.