Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και σε ολόκληρο τον Λίβανο, καθώς το Ισραήλ δηλώνει ότι στόχος του ήταν μέλη και εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε σήμερα ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό.

«Ο αρχικός απολογισμός» των θυμάτων «είναι τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες», ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του τετραώροφου κτιρίου που βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε επίσης από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, όπως μετέδωσε το ANI. Σύμφωνα με το πρακτορείο, «ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στοχοποίησε ξενοδοχείο στη Χαζμία», νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, και «ασθενοφόρα» έσπευσαν εκεί.

Στο Ιράν, σύμφωνα με την οργάνωση Hrana με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 1.097 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι «έπληξαν δεκάδες» στόχους στο Ιράν, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης στην Τεχεράνη.

«Πριν από λίγο, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από τις υπηρεσίες πληροφοριών, ολοκλήρωσε ένα νέο κύμα πληγμάτων με στόχο τα κέντρα διοίκησης του τρομοκρατικού ιρανικού καθεστώτος σε όλη την Τεχεράνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις ένοπλες δυνάμεις.

Εντωμεταξύ, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «όλα έχουν καταστραφεί στο Ιράν», ενώ Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής είπε ότι έχουν χτυπηθεί περισσότεροι από 2.000 στόχοι στη χώρα.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαίωσαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν σήμερα ότι έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ, μια διέλευση-κλειδί για τη μεταφορά πετρελαίου διά θαλάσσης και πύλη στον Περσικό Κόλπο.

«Αυτή τη στιγμή τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο του ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Μοχαμάντ Ακμπαρζάντα, ανώτερος αξιωματικός των ναυτικών δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ενδέχεται να αρχίσει «το ταχύτερο δυνατό» να εκτελεί αποστολές συνοδείας, «αν είναι αναγκαίο» για τη διέλευση των Στενών από πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια.

Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε δύο πυραύλους και εννέα drones

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την αναχαίτιση δύο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

«Δύο πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη Χαρτζ», περιοχή στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

«Εννέα drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν αμέσως μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο του βασιλείου», σημείωσε λίγο νωρίτερα μέσω X.

Συντρίμμια σκότωσαν 11χρονο κορίτσι στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Υγείας του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα κορίτσι έντεκα ετών υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, αφού χτυπήθηκε από συντρίμμια που κατέπεσαν από τους αιθέρες στην ομώνυμη πρωτεύουσα του εμιράτου.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε για τι είδους συντρίμμια επρόκειτο.

Έχουν ανακοινωθεί αρκετά παρόμοια συμβάντα από το Σάββατο, καθώς η αντιαεροπορική άμυνα του εμιράτου επιχειρεί διαρκώς για την αναχαίτιση ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων. Τις πρώτες πρωινές ώρες, το υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε σε αναχαιτίσεις και καταρρίψεις εναέριων στόχων, προσθέτοντας πως υπήρξαν ζημιές και τραυματισμοί, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.