Το 2026 βρίσκει την ελληνική κτηματαγορά όχι απλώς σε τροχιά ανόδου, αλλά σε φάση έντονης επιτάχυνσης. Η εικόνα που διαμορφώνεται τους πρώτους μήνες της χρονιάς επιβεβαιώνει ότι η δυναμική του προηγούμενου έτους όχι μόνο δεν εξαντλήθηκε, αλλά μετατράπηκε σε σταθερή τάση. Οι αγοραστές κινούνται πιο αποφασιστικά, οι ξένοι επενδυτές διατηρούν την Ελλάδα ψηλά στις επιλογές τους και τα μεγάλα αστικά κέντρα συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος.

Το αποτύπωμα του «Σπίτι μου 2» παραμένει ορατό, καθώς χιλιάδες νοικοκυριά αξιοποίησαν την ευκαιρία να περάσουν από την ενοικίαση στην ιδιοκατοίκηση. Την ίδια στιγμή, η πίεση στα ενοίκια λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο για όσους εξετάζουν την αγορά ως πιο μακροπρόθεσμη και «ασφαλή» λύση. Η φοιτητική στέγη εξακολουθεί να δημιουργεί έντονη κινητικότητα κάθε καλοκαίρι, ενώ η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα και η εξάπλωση της τηλεργασίας διατηρούν ζωντανό το ενδιαφέρον από το εξωτερικό.

Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: η αγορά κατοικίας βρίσκεται σε πλήρη κινητικότητα, με ισχυρή ζήτηση, αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και έντονο ανταγωνισμό για τα «καλά» ακίνητα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί παραμένουν στην πρώτη γραμμή, επιβεβαιώνοντας ότι το real estate εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και σταθερό σημείο αναφοράς για επενδυτές και ιδιώτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights και τον δείκτη ζήτησης SDI – ο οποίος αποτυπώνει τον όγκο αναζητήσεων στο spitogatos.gr – η εγχώρια ζήτηση για κατοικίες προς πώληση κατέγραψε αύξηση 17% σε σχέση με το 2024. Το «Σπίτι μου 2», που ενεργοποιήθηκε στις αρχές της χρονιάς, λειτούργησε ως καταλύτης, απελευθερώνοντας αγοραστικό ενδιαφέρον από νοικοκυριά που περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να προχωρήσουν.

Και αν η αγορά πώλησης ενισχύεται, η αγορά ενοικίασης παραμένει σταθερά «καυτή». Η εγχώρια ζήτηση για μίσθωση αυξήθηκε, ενώ από το εξωτερικό η άνοδος είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Το ενδιαφέρον ξένων για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12%, ενώ για ενοικίαση εκτοξεύθηκε κατά 33%. Η τηλεργασία, το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και η τουριστική δυναμική μετατρέπουν τη χώρα σε πόλο έλξης για digital nomads, επενδυτές και οικογένειες που αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Σε επίπεδο περιοχών, η Χαλκιδική, ο Δήμος Αθηναίων και τα προάστια Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση για αγορά κατοικίας. Τα προάστια Θεσσαλονίκης καταγράφουν μάλιστα εντυπωσιακή άνοδο τα τελευταία χρόνια, εδραιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς επιλογές. Ισχυρή παρουσία διατηρούν επίσης τα νότια προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες, ενώ δυναμικά κινούνται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Καβάλα, τα βόρεια προάστια Αθηνών, η Μεσσηνία και τα Δωδεκάνησα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαίωσε την κυριαρχία των μεγάλων αστικών κέντρων. Τα νότια, βόρεια και δυτικά προάστια της Αθήνας, καθώς και ο Δήμος και τα προάστια Θεσσαλονίκης, συγκέντρωσαν το υψηλότερο ενδιαφέρον για αγορά. Ακολούθησαν οι υπόλοιπες περιοχές της Αττικής, οι Κυκλάδες, η Εύβοια, η Μαγνησία, η Λάρισα, η Αχαΐα, η Μεσσηνία και η Χαλκιδική.

Στην αγορά ενοικίασης, ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί τα πρωτεία, με τον Πειραιά και το Περιστέρι να καταγράφουν σημαντική ενίσχυση της ζήτησης. Χαλάνδρι, Καλλιθέα, Γλυφάδα, Μαρούσι, Αιγάλεω και Νέα Σμύρνη ακολουθούν, ενώ η Νέα Ιωνία εισέρχεται για πρώτη φορά στη δεκάδα, αναδεικνύοντας τη στροφή προς πιο προσιτές περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη, ξεχωρίζουν η Καλαμαριά, το Κέντρο, ο Εύοσμος, η Τούμπα, η Θέρμη και η Πυλαία, με τον Θερμαϊκό και τις ανατολικές συνοικίες να παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των ξένων αγοραστών. Οι ΗΠΑ, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα και η Βουλγαρία βρίσκονται στην κορυφή της λίστας ζήτησης. Οι μέσες τιμές αναζήτησης δείχνουν ότι δεν πρόκειται για αγορές χαμηλού κόστους: η Κίνα προηγείται με περίπου 430.000 ευρώ, ακολουθεί η Νότια Αφρική με περίπου 414.000 ευρώ και οι ΗΠΑ με περίπου 391.000 ευρώ.

Το μήνυμα της χρονιάς είναι σαφές: η ελληνική αγορά κατοικίας δεν κινείται απλώς ανοδικά – ωριμάζει, διαφοροποιείται και προσελκύει ολοένα και πιο στοχευμένο ενδιαφέρον. Με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή και τις τιμές σε ανοδική τροχιά, το 2026 επιβεβαιώνει ότι το real estate παραμένει βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και επενδυτικό στοίχημα με προοπτική.