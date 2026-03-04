Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αφού πρώτα ομολόγησε πως τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του.

Ο 17χρονος περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα του καβγά που είχε με τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και στην κακοποίηση που υπέστη από την ηλικία των 7 ετών.

Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της κακοποίησης, εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την απελευθέρωσή του, με τη μόνη υποχρέωσή του να παρακολουθεί συνεδρίες με ψυχολόγο στο Κρατικό Θεραπευτήριο της Λέρου.