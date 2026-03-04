Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται τρία διαφορετικού χαρακτήρα τουριστικά projects που εμπλουτίζουν το προσφερόμενο προϊόν της χώρας. Πρόκειται για επενδύσεις σε Κρήτη, Φθιώτιδα και Αρκαδία που κινούνται στην περίμετρο της Πολυτελούς Φιλοξενίας σε συνδυασμό με ιαματικό τουρισμό.

Τη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης απέσπασε το τουριστικό project της εταιρείας «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.», που έχει δρομολογηθεί στο χωριό Φόδελε, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η αρμόδια Επιτροπή γνωμοδοτεί θετικά για την υλοποίηση του έργου, 45 εκατ. ευρώ, με όρους και προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ενστάσεις της σε ό,τι αφορά την προτεινομένη απόρριψη θαλασσινού νερού στο πλαίσιο εφαρμογής κλιματισμού και την εξασφάλιση ζεστού νερού χρήσης, καθώς «δεν έχουν εκτιμηθεί οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας διατύπωσε παρατηρήσεις για το προτεινόμενο σύστημα κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης της ξενοδοχειακής μονάδας που θα αναπτυχθεί, εκφράζοντας αρνητική γνωμοδότηση αποκλειστικά για τον τρόπο απόρριψης του θαλασσινού νερού.

Ζητεί, δε, την επανεξέταση του εν λόγω ζητήματος με βάση τις παρατηρήσεις της. «Λόγω των παραπάνω ουσιωδών ελλείψεων της ΜΠΕ (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), γνωμοδοτούμε αρνητικά για την προτεινόμενη απόρριψη θαλασσινού νερού, στο πλαίσιο εφαρμογής κλιματισμού και εξασφάλισης ζεστού νερού χρήσης, και ζητάμε την επανεξέτασή της σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παρατηρήσεις μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική απόφαση.

Βέβαια, εκτός του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως αναφέρεται, η ΜΠΕ χρήζει κάποιων διορθώσεων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να συμπληρωθούν «στοιχεία για τη μεταφορά του πλεονάσματος υλικών εκσκαφής σε λατομείο ή να αλλάξει ο τρόπος διάθεσης, ώστε να μεταφερθούν τα υλικά αυτά σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης».

Τέλος, μπαίνουν κάποιοι όροι που θα πρέπει να τηρηθούν και άπτονται περιβαλλοντικών θεμάτων. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι πρέπει «να ληφθεί μέριμνα για την εφαρμογή προγράμματος εξοικονόμησης νερού (π.χ. ελεγχόμενη ροή νερού στις εγκαταστάσεις υγιεινής, εφαρμογή συστημάτων στάγδην άρδευσης των περιοχών πρασίνου) και εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. γενική χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδοτικότητας και μεγάλης διάρκειας ζωής) κατά τη λειτουργία της μονάδας».

Το έργο

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της οικογένειας Γιαννικάκη, προβλέπεται η ανάπτυξη του «Fodele Hills», ενός ξενοδοχείου δυναμικότητας 168 δωματίων, που θα κατασκευαστεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 50 στρεμμάτων εκτός ορίων οικισμού, στη θέση «Γιαλός ή Τελωνείο», στον Όρμο Φόδελε.

Βάσει πλάνου, οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου θα διαρκέσουν περίπου 18 μήνες.

Στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας «Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» περιλαμβάνονται το all inclusive «Fodele Beach Resort», δυναμικότητας 400 δωματίων, και το adults only «The Syntopia Hotel», δυναμικότητας 127 δωματίων, που βρίσκεται επίσης στον Αδελιανό Κάμπο.

Φθιώτιδα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για την τουριστική επένδυση στο ακίνητο της ιαματικής πηγής και κάμπινγκ Κονιαβίτη στη Φθιώτιδα.

Για το εν λόγω ακίνητο που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ, προτιμητέος επενδυτής είχε αναδειχθεί η ισπανική INMO PARCK INVEST.

Έχει συνολική έκταση 593.061,75 τ.μ. και αποτελείται από δύο περιοχές (Α και Β). Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, προβλέπεται πώληση της περιοχής Α και μακροχρόνια μίσθωση διάρκειας 50 ετών της περιοχής Β.

Το τίμημα, που προσέφερε η εταιρεία INMO PARCK INVEST SA είναι για την περιοχή Α 9.338.842,98 ευρώ και για την περιοχή Β, 1.679.341,76 ευρώ.

Επενδύσεις αξίας 200 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω επενδυτής αναμένεται να υλοποιήσει τα επόμενα έτη σημαντικές επενδύσεις, αξίας τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και την αξιοποίηση του ακινήτου, του παραλιακού μετώπου και των ιαματικών πηγών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία πολυτελούς ξενοδοχείου, κατοικιών, μαρίνας, εγκαταστάσεων ευεξίας και καταστημάτων.

Η περιοχή Α είναι γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου με έκταση 520.515,65 τ.μ. και έχει μέτωπο στη θάλασσα που ανέρχεται σε περίπου 1.200 μέτρα. Σύμφωνα με τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ που έχει εκπονηθεί προβλέπεται χρήση Τουρισμού – Αναψυχής, ήτοι τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των Ιαματικών Πηγών, τουριστικοί λιμένες, κατοικία προσωπικού εγκαταστάσεων, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, κοινωνική πρόνοια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, περίθαλψη, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, στάθμευση, εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων, ελικοδρόμιο, εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.

Η περιοχή Β είναι γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου με έκταση 72.546,10 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει και τις δύο ιαματικές πηγές (Μύλος και Καλλυντικά). Η ιαματική πηγή Καλλυντικών είναι αναγνωρισμένη. Η περιοχή Β καθορίζεται ως περιοχή ανάδειξης των ιαματικών πηγών και σύμφωνα με τη μελέτη ΕΣΧΑΔΑ ορίζονται ειδικές χρήσεις, ήτοι χώροι προσωπικής υγιεινής, αποδυτήρια, φυλάκιο, κυλικείο, δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ., καθώς και υπαίθριος χώρος στάθμευσης.

Αρκαδία

Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο δρομολογείται στην Αρκαδία. Πρόκειται για κατάλυμα 90 κλινών, με εστιατόριο και κοινόχρηστη πισίνα, στη θέση Κεφαλόβρυσο στο Πυργάκι Γορτυνίας, στη Βυτίνα.

Φορέας της εν λόγω επένδυσης είναι η EDIL Τεχνική Βιομηχανική ΑΤΕΒΕ.

Το ακίνητο θα αναπτυχθεί σε έκταση 23,9 στρεμμάτων, ενώ για το έργο έχει ήδη εκδοθεί η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γορτυνίας.