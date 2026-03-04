Σε χειρουργική επέμβαση τουλάχιστον για έξι ώρες υποβλήθηκε ένα 7χρονο κορίτσι στο Μεξικό, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από έναν σκύλο ράτσας Μαλινούα, την ώρα που έπαιζαν στην αυλή του σπιτιού. Στην ανήλικη χρειάστηκε να γίνουν 68 ράμματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, η 7χρονη έπαιζε με τον σκύλο, όταν ξαφνικά το τετράποδο την άρπαξε από το κεφάλι και την κουνούσε δεξιά-αριστερά για αρκετά δευτερόλεπτα.

Τον σκύλο κατάφερε να απομακρύνει η μητέρα του κοριτσιού, όταν κατάλαβε τι είχε συμβεί και μετέφερε άμεσα το παιδί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 7χρονης, ο σκύλος είχε δηλητηριαστεί πριν από μερικούς μήνες, ένα περιστατικό που εξετάζεται αν του προκάλεσε νευρολογικές βλάβες.

Λόγω της άγριας επίθεσης, οι ειδικοί συνέστησαν ο σκύλος να κρατηθεί υπό παρακολούθηση για περίπου 10 έως 15 ημέρες, μέχρι να αποφασιστεί αν θα γίνει ευθανασία ή όχι.