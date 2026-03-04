Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι «ενέκριναν» την αποχώρηση του μη απαραίτητου προσωπικού τους από την Κύπρο, όπου μια βρετανική στρατιωτική βάση επλήγη από ιρανική επίθεση τη νύκτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν και επίσης από δύο αμερικανικά προξενεία στο Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «έδωσε την άδεια στους μη απαραίτητους εργαζομένους της αμερικανικής κυβέρνησης», καθώς και στις οικογένειές τους, «να αναχωρήσουν από την Κύπρο» λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους, ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία της Κύπρου.

Παρόμοια ανακοίνωση εκδόθηκε και για τους μη απαραίτητους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, καθώς και στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχώρη και το Καράτσι του Πακιστάν.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως το καθεστώς της πρεσβείας του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δεν έχει αλλάξει.

Το Ομάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, έχει καλέσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα, κυρίως αυτά εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.