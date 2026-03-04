Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, όταν εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε καλαθοφόρο όχημα βρέθηκε αντιμέτωπος με φωτιά στο καλάθι όπου βρισκόταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις δραματικές στιγμές του περιστατικού. Στα πλάνα φαίνεται το καλάθι του οχήματος, μέσα στο οποίο εργαζόταν ο άνδρας, να τυλίγεται στις φλόγες, αναγκάζοντάς τον να κρεμαστεί στο κενό στην προσπάθειά του να σωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο εργάτης τελικά έπεσε στο έδαφος, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστη.

Η πρώτη εκτίμηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης Μπάτον Ρουζ αναφέρει ότι το περιστατικό πιθανότατα προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο όχημα.

Παράλληλα, τοπικά μέσα μετέδωσαν ότι πριν ξεσπάσει η φωτιά, το καλάθι όπου βρισκόταν ο εργαζόμενος φέρεται να προσέκρουσε σε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος.