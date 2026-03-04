Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να δυσκολεύεται να πείσει το κοινό και ιδιαίτερα τους πιο πιστούς υποστηρικτές της για την ανάγκη του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο χρόνος για να διαμορφωθεί ένα πειστικό αφήγημα φαίνεται να λιγοστεύει.

Τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης μπορούν κυρίως να εξηγήσουν τι δεν είναι αυτή η σύγκρουση. Όπως υποστηρίζουν, δεν πρόκειται για έναν νέο πόλεμο τύπου Ιράκ, δεν πρόκειται για έναν πόλεμο χωρίς τέλος και δεν πρόκειται για έναν πόλεμο επιλογής. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το μήνυμα έχει θολώσει από τις επανειλημμένες δηλώσεις του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ προς δημοσιογράφους, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν υπονομεύσει τις βασικές αιτιολογίες της σύγκρουσης.

Καθώς η κυβέρνηση προσπαθεί να εξηγήσει τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν είτε βρισκόταν κοντά στην απόκτηση πυρηνικών όπλων είτε διέθετε βαλλιστικούς πυραύλους είτε αποτελούσε απειλή για το Ισραήλ, σύμμαχοι του Τραμπ προειδοποιούν ότι το χρονικό περιθώριο για να πειστεί η εκλογική του βάση κλείνει. «Δεν βάζω χρονοδιάγραμμα, βάζω αριθμό θυμάτων», δήλωσε πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αυτό είναι ένα αφήγημα στα μέσα ενημέρωσης που επηρεάζει το πώς αισθάνονται οι πολίτες για αυτόν τον πόλεμο».

Από το Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα πλήγματα, έχουν σκοτωθεί έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί. Η σύγκρουση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ρεπουμπλικάνοι που συνδέονται με το κίνημα MAGA καλούν την ηγεσία να επικεντρωθεί στα προβλήματα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και εκφράζουν επιφυλάξεις για μια μακροχρόνια σύγκρουση, που θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές των καυσίμων και να πλήξει το μήνυμα της οικονομικής προσιτότητας που προβάλλει ο πρόεδρος, απογοητεύοντας ψηφοφόρους κρίσιμους για την επιτυχία του κόμματος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Το κίνημα «America First» του Τραμπ χτίστηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στη δυσπιστία απέναντι στον νεοσυντηρητικό παρεμβατισμό, γεγονός που δημιουργεί πρόκληση για τον Λευκό Οίκο, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται από ορισμένους συμμάχους του προέδρου ότι αντιβαίνει στις υποσχέσεις που είχε δώσει στους ψηφοφόρους του. Εξέχοντες συντηρητικοί σχολιαστές και σύμμαχοι του Τραμπ, όπως ο Τάκερ Κάρλσον, η Μέγκιν Κέλι και ο Ματ Γουόλς, έχουν επικρίνει την επίθεση στο Ιράν και την κυβέρνηση επειδή, όπως υποστηρίζουν, δεν κατάφερε να εξηγήσει επαρκώς τους λόγους του πολέμου.

Ο Ρεπουμπλικανός στρατηγικός σύμβουλος, Μάθιου Μπάρτλετ, ο οποίος υπηρέτησε στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης θα συνεχίσει να στηρίζει τον πρόεδρο, αλλά εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες φωνές αμφισβήτησης. «Ένα σημαντικό ποσοστό, αν όχι η πλειοψηφία της βάσης, θα είναι μαζί του ό,τι κι αν κάνει. Ωστόσο, αυξάνονται οι φωνές μέσα σε αυτόν τον συνασπισμό, ορισμένες από τις οποίες είναι ήπιες και άλλες πιο έντονες. Στο τέλος της ημέρας, θέτουν ορισμένα νόμιμα ερωτήματα: αν τα πράγματα τραβήξουν σε μάκρος ή πάνε στραβά, αυτά τα ερωτήματα θα αυξηθούν, όπως και οι ανησυχίες και ο σκεπτικισμός τους».

Την Τρίτη, ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου, Έλμπριτζ Κόλμπι, επιχείρησε να καθησυχάσει αυτές τις ανησυχίες, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν είναι περιορισμένος ως προς το εύρος του και δεν έρχεται σε αντίθεση με την ατζέντα «America First» του Τραμπ. Μιλώντας στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι «όπως κατανοούμε από τον πρόεδρο και τους στόχους της στρατιωτικής εκστρατείας, αυτό σίγουρα δεν είναι ανοικοδόμηση κράτους. Δεν πρόκειται να είναι ατελείωτο».

Παράλληλα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται “για πάντα“». Σε άλλες δηλώσεις του έχει υποστηρίξει ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε λίγες ημέρες ή να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Ο κίνδυνος για την κυβέρνηση Τραμπ είναι ότι μπορεί να χάσει τον έλεγχο για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, καθώς και το Ιράν έχει λόγο στην εξέλιξη των γεγονότων, όπως τονίζει το Politico. Ήδη οι επιθέσεις του Ιράν έχουν αναγκάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουν πρεσβείες στην περιοχή, να απομακρύνουν Αμερικανούς πολίτες και να ασφαλίσουν πετρελαιοφόρα.

Κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, την Τρίτη, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε στο πιθανό χρονοδιάγραμμα της σύγκρουσης στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι πολλοί υποστηρικτές του ζητούν διαβεβαιώσεις ότι η επιχείρηση θα είναι σύντομη.

Η Βανέσα Σάντος, διευθύνουσα σύμβουλος της συντηρητικής εταιρείας δημοσίων σχέσεων Renegade DC, που εκπροσωπεί φωνές των μέσων ενημέρωσης του κινήματος MAGA, δήλωσε ότι το ζήτημα δεν είναι η χρήση στρατιωτικής ισχύος, αλλά η διάρκεια της σύγκρουσης. «Το MAGA δεν είναι κατά της χρήσης δύναμης. Είναι κατά των ατελείωτων πολέμων. Η στήριξη διατηρείται εφόσον αυτό είναι γρήγορο, περιορισμένο, με λίγες απώλειες και χωρίς χερσαίες δυνάμεις. Τη στιγμή που θα φανεί ότι είναι κάτι ανοιχτό ή μοιάζει με ανοικοδόμηση κράτους, η πολιτική στήριξη αποδυναμώνεται γρήγορα».

Ορισμένοι αξιωματούχοι εκφράζουν επίσης ανησυχία ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει μια αναλυτική εξήγηση στο κοινό, πέρα από σύντομες συνεντεύξεις με δημοσιογράφους και δύο βίντεο διάρκειας μικρότερης των δέκα λεπτών που δημοσίευσε.

Ο Έλιοτ Έιμπραμς, ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για το Ιράν κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, δήλωσε ότι τον εξέπληξε το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν έχει εκφωνήσει επίσημη ομιλία. «Θα χρειαστεί δημόσια στήριξη εάν αυτό συνεχιστεί πέρα από την επόμενη εβδομάδα και υπάρξουν πολλές απώλειες, οπότε θα πρέπει να εργάζεται πάνω σε αυτό από τώρα», ανέφερε.

Την Τρίτη, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης ενημέρωσαν δημοσιογράφους για τις προηγούμενες διπλωματικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, στις οποίες συμμετείχαν οι απεσταλμένοι ειρήνης Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ. Σύμφωνα με αυτούς, η επίθεση πραγματοποιήθηκε μόνο αφού έγινε σαφές ότι το Ιράν δεν διαπραγματευόταν με καλή πίστη και δεν είχε καμία πρόθεση να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι σε δύο γύρους συνομιλιών τον περασμένο μήνα διαπιστώθηκε πως το Ιράν επιχειρούσε απλώς να κερδίσει χρόνο.

«Δεν υπήρχε συμφωνία που να ήταν διατεθειμένοι να κάνουν βραχυπρόθεσμα και την οποία να θεωρούσαμε καλή για να κάνει την Αμερική και τον κόσμο πιο ασφαλή», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος. «Ήταν πολύ σαφές ότι προσπαθούσαν απλώς να κερδίσουν χρόνο για να διατηρήσουν ό,τι μπορούσαν μέχρι να περάσει η θητεία του προέδρου Τραμπ, ώστε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο, το Ιράν υποστήριζε σε όλη τη διαδικασία ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι «εθνικό δικαίωμα και εθνική υπερηφάνεια», ενώ για την κυβέρνηση Τραμπ «η κόκκινη γραμμή ήταν να μην υπάρχει καθόλου εμπλουτισμός».

Η διεθνής υπηρεσία πυρηνικής επιτήρησης του ΟΗΕ έχει δηλώσει ότι το Ιράν δεν διαθέτει οργανωμένο πρόγραμμα για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ωστόσο οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης απέρριψαν αυτούς τους ισχυρισμούς. «Θα μπορούσαν να βρίσκονται μόλις λίγες ημέρες ή εβδομάδες μακριά από ένα όπλο, αν είχαν καταβάλει την απαραίτητη προσπάθεια», ανέφερε ο πρώτος αξιωματούχος.

Trump is running out of time to sell his rationale for Iran war https://t.co/pvMlH9Ey8A — POLITICO (@politico) March 3, 2026

Η κυβέρνηση έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στους βαλλιστικούς πυραύλους από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εκστρατεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν συμπεριέλαβαν το ζήτημα αυτό στις διπλωματικές τους προσπάθειες, αφήνοντάς το για άλλες συνομιλίες. Το Ιράν επρόκειτο να ξεκινήσει συζητήσεις με περιφερειακές δυνάμεις για τις ανησυχίες της Δύσης σχετικά με το θέμα, αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «ανησυχητικό».

Παρά τις εξηγήσεις της κυβέρνησης, δεν έχουν καταλαγιάσει οι ανησυχίες ότι ο Τραμπ έχει παραβιάσει μια βασική υπόσχεση προς τους ψηφοφόρους του: να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μακριά από μακροχρόνιες στρατιωτικές εμπλοκές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές και τεράστιους οικονομικούς πόρους.

«Πρέπει να τελειώσει γρήγορα, διαφορετικά πρόκειται για εφιάλτη», δήλωσε πρόσωπο κοντά στον Λευκό Οίκο. «Ήδη είναι εφιάλτης, γιατί βλέπεις τον συνασπισμό MAGA να διαλύεται σταδιακά».