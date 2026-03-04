Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την εξαφάνιση και τη δολοφονία μιας νεαρής απόφοιτης πανεπιστημίου, οι Αρχές απευθύνουν νέα έκκληση προς το κοινό για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η αστυνομία επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση της Μέλανι Χολ, η οποία εξαφανίστηκε το 1996 στο Μπαθ της Αγγλίας, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις Αρχές, καθώς πλησιάζει η 30ή επέτειος από το έγκλημα.

Η Μέλανι Χολ, 25 ετών τότε, εθεάθη για τελευταία φορά στο νυχτερινό κέντρο Cadillacs στη Walcot Street του Μπαθ λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα της 9ης Ιουνίου 1996. Τα λείψανά της εντοπίστηκαν 13 χρόνια αργότερα, στις 5 Οκτωβρίου 2009, δίπλα στον βόρειο κλάδο εξόδου του αυτοκινητοδρόμου M5 στον κόμβο 14, όταν εργάτες που έκοβαν χόρτα ανακάλυψαν τα ανθρώπινα οστά.

Στην έρευνα για τη δολοφονία της ηγείται ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, Μπεν Λάβεντερ. Ο ίδιος δήλωσε ότι η οικογένεια της Μέλανι Χολ «έχει υπομείνει αδιανόητο πόνο και αβεβαιότητα για σχεδόν τρεις δεκαετίες και έχει επιδείξει εξαιρετική δύναμη και ανθεκτικότητα όλο αυτό το διάστημα».

Καθώς πλησιάζει η συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δολοφονία της, ο Μπεν Λάβεντερ κάλεσε τους πολίτες να θυμηθούν το Σαββατοκύριακο της εξαφάνισής της, όταν η Αγγλία αντιμετώπισε την Ελβετία στον εναρκτήριο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Όπως σημείωσε, το κέντρο του Μπαθ ήταν «εξαιρετικά πολυσύχναστο» στις 8 και 9 Ιουνίου 1996, όταν η Μέλανι Χολ, που εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου στο νοσοκομείο Royal United Hospital, είχε βγει για διασκέδαση με φίλους της στο τότε νυχτερινό κέντρο Cadillacs.

Η τελευταία φορά που εθεάθη ήταν μέσα στο κλαμπ, όπου καθόταν μόνη της στο πλάι της πίστας χορού στη 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Ιουνίου, τη στιγμή που οι φίλοι της αποχωρούσαν από το κατάστημα.

Ο Μπεν Λάβεντερ δήλωσε ότι οι ερευνητές θεωρούν πιθανό η Μέλανι Χολ να έφυγε από το νυχτερινό κέντρο μαζί με τον δολοφόνο της. «Πιστεύουμε ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα η Μέλανι να έφυγε από το νυχτερινό κέντρο με τον δολοφόνο της, καθώς ένα παλτό που είχε αφήσει σε γκαρνταρόμπα παραλήφθηκε. Ωστόσο θα μπορούσε να τον συνάντησε έξω ή να μπήκε σε κάποιο αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία των κομητειών Έιβον και Σόμερσετ απευθύνει έκκληση σε όποιον βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Cadillacs εκείνη τη νύχτα ή είδε τη Μέλανι Χολ να επικοινωνήσει με τις Αρχές, όπως αναφέρει το Sky News. «Εάν έχετε πληροφορίες ή υποψίες για οποιοδήποτε άτομο που θα μπορούσε να συνδέεται με την εξαφάνιση της Μέλανι, τώρα είναι η στιγμή να μας ενημερώσετε. Αφήστε σε εμάς να αποφασίσουμε αν οι πληροφορίες είναι σχετικές με την έρευνα ή όχι», πρόσθεσε ο Μπεν Λάβεντερ.

Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τον ίδιο, «διατηρούν ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πότε» το σώμα της Μέλανι Χολ εγκαταλείφθηκε στο σημείο δίπλα στον αυτοκινητόδρομο M5 στον κόμβο 14. Το ενδεχόμενο είναι να έγινε είτε τις ώρες αμέσως μετά την εξαφάνισή της είτε τις επόμενες ημέρες.

Οι ερευνητές ζητούν επίσης πληροφορίες από οποιονδήποτε είδε ύποπτη δραστηριότητα ή κάποιο όχημα σταθμευμένο στον βόρειο κλάδο εξόδου του κόμβου 14 του αυτοκινητοδρόμου M5 στο Θόρνμπερι τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιουνίου ή τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, ενδιαφέρονται για πληροφορίες σχετικά με άτομα από το Μπαθ που είχαν οποιαδήποτε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί το ανοιχτό γαλάζιο μεταξωτό φόρεμα που φορούσε η Μέλανι Χολ, τα μαύρα σουέτ παπούτσια της, το κρεμ σακάκι και η μαύρη τσάντα της. Μαζί με αυτά εξαφανίστηκαν και τα καλλυντικά της, το βιβλιάριο επιταγών της Midland και η τραπεζική της κάρτα.

Εξαφανισμένα παραμένουν επίσης τα κοσμήματά της, μεταξύ των οποίων ένα ρολόι της εταιρείας Next με επεκτεινόμενο μπρασελέ και ένα ζευγάρι ασημένια κρεμαστά σκουλαρίκια. Η αστυνομία καλεί όποιον έχει δει τα συγκεκριμένα αντικείμενα ή γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκονται να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, η οργάνωση Crimestoppers προσφέρει αμοιβή έως και 20.000 λιρών για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και καταδίκη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία της Μέλανι Χολ.