Στη δίνη των γεωπολιτικών εξελίξεων βρέθηκαν οι ασιατικές αγορές, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 12 μηνών. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η Νότια Κορέα, η οποία βίωσε τη χειρότερη χρηματιστηριακή κατάρρευση από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν πυροδότησε μαζική έξοδο κεφαλαίων από τις πιο κερδοφόρες αγορές του πλανήτη.

Ο δείκτης MSCI Asia Pacific υποχώρησε, σύμφωνα με το Bloomberg, έως και 4,5%, ενώ ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi -που μέχρι πρότινος αποτελούσε το «success story» των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη- σημείωσε ελεύθερη πτώση 12% εν μέσω γενικευμένου πανικού. Παράλληλα, οι ιαπωνικές μετοχές υποχώρησαν κατά 4%, το Χονγκ Κονγκ έχασε 2,8% και η Ινδία διολίσθησε κατά 2%.

Νευρικότητα και στη Wall Street

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών δεικτών κινήθηκαν πτωτικά σήμερα, καθώς η παρατεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλονίζει την αυτοπεποίθηση των επενδυτών.

Τα συμβόλαια των Dow Jones και S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,2%, ενώ οι απώλειες για τον τεχνολογικό Nasdaq 100 διαμορφώθηκαν στο 0,3%, περιορίζοντας ελαφρώς τις εντονότερες πιέσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παρέμβαση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Η γεωπολιτική ένταση τροφοδοτεί περαιτέρω τη μεταβλητότητα. Μέσω του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν κρατική κάλυψη για τα ασφάλιστρα κινδύνου στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τον Περσικό Κόλπο. Στόχος είναι, σύμφωνα με το Reuters, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε «παγώσει» μετά τις απειλές της Τεχεράνης κατά πλοίων που επιχειρούν να περάσουν.

«Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου

Στην αγορά των εμπορευμάτων, το πετρέλαιο συνέχισε το ράλι του, καταγράφοντας άνοδο άνω του 2%. Οι ανησυχίες για την προσφορά ώθησαν το Brent κοντά στα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ξεπέρασε τα 76 δολάρια. Αντίστοιχη άνοδο σημείωσαν και οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ, με τους καταναλωτές να προετοιμάζονται για ταχείες ανατιμήσεις στην αντλία.