Η κατάσταση στην Κύπρο εμφανίζεται πλέον αισθητά πιο σταθερή σε σχέση με τις δραματικές ώρες που προηγήθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν οι σειρήνες ήχησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κουρίου Παντελή Γεωργίου, η άφιξη στρατιωτικής υποστήριξης από διάφορες χώρες έχει συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή, παρότι η αβεβαιότητα δεν έχει εκλείψει πλήρως.

«Η κατάσταση σήμερα σε σχέση με το τι βιώσαμε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Κύπρο, είναι πολύ καλύτερη, λόγω του ότι όλες αυτές οι χώρες άρχισαν να στέλνουν στρατιωτική υποστήριξη και αυτό ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή του 102fm της ΕΡΤ3 ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου.

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος, στους κατοίκους εξακολουθεί να επικρατεί ανησυχία και σύγχυση σχετικά με το τι ισχύει για την παρουσία τους στην περιοχή. Από τη μία πλευρά, το υπουργείο Εσωτερικών έχει ενημερώσει ότι η περιοχή θα πρέπει να εκκενωθεί, ενώ από την άλλη οι βρετανικές βάσεις και η βρετανική πρεσβεία υποστηρίζουν ότι οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, διευκρινίζοντας ότι η εκκένωση είναι εθελοντική. Παρά τη σύγχυση αυτή, η καθημερινότητα φαίνεται να έχει επανέλθει σε πιο ομαλούς ρυθμούς. Το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο της περιοχής παραμένουν κλειστά, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Ο Παντελής Γεωργίου σημείωσε ακόμη ότι η ευθύνη για τις σχετικές αποφάσεις ανήκει στις βρετανικές βάσεις και στις βρετανικές αρχές. «Δεν έγινε, όντως, η οποιαδήποτε ενημέρωση. Ακόμη και εμείς οι τοπικοί άρχοντες λάβαμε ένα τηλεφώνημα στις 12.20 και μετά ένα ακόμη, περίπου μία με μιάμιση ώρα αργότερα, τη στιγμή που οι σειρήνες ηχούσαν για τέσσερις ώρες συνεχόμενα. Το να βλέπουν οι κάτοικοι τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο να μην ξέρουν τι γίνεται, αυξάνει την ανησυχία τους», ανέφερε.

Τέλος, ο δήμαρχος Κουρίου επισήμανε ότι έχει ήδη υπάρξει συνεννόηση με τις βρετανικές βάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ενημέρωση των τοπικών αρχών και των πολιτών. «Έχουμε κάνει μια συμφωνία με τις βρετανικές βάσεις και πλέον έχουμε ενταχθεί στο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης που έχουν εγκατεστημένο για τους εργαζόμενους και, από σήμερα, θα λαμβάνουμε μηνύματα και εμείς, όπως και οι βρετανοί υπήκοοι, ώστε να τα διαχέουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου», κατέληξε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργίου.