Στο πλευρό της Κύπρου εκτός από την Ελλάδα στέκονται η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους προς την Κυπριακή Δημοκρατία που βρίσκεται σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρησιακές κινήσεις των τελευταίων ετών.

Οι «Κίμων» και «Ψαρά», που απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο, ενισχύουν την αεράμυνα του νησιού απέναντι στις αυξανόμενες απειλές στη Μέση Ανατολή. Η αποστολή τους σηματοδοτεί την πρώτη επιχειρησιακή ανάπτυξη της υπερσύγχρονης Belharra «Κίμων», η οποία πλέον εντάσσεται ενεργά στον σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου. Οι δύο φρεγάτες έφτασαν σήμερα, 4 Μαρτίου, ενώ ήδη τέσσερα ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Παράλληλα, συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας το πλέγμα αεράμυνας της περιοχής.

Ο Στάρμερ στέλνει στην Κύπρο το αντιτορπιλικό HMS Dragon

Μετά την επίθεση με drones που εξαπολύθηκε κατά της βάσης του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), και το Λονδίνο προχωρά σε άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στην Κύπρο. Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, καθώς και του αντιτορπιλικού HMS Dragon, ενός από τα πλέον προηγμένα πλοία του βρετανικού στόλου.

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τονίζοντας ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there.



We're continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS…

Μακρόν: Στέλνουμε αντιαεροπορικά και φρεγάτα στην Κύπρο

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, διέταξε το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ», τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη σε ομιλία του προς τον λαό.

«Αντιμέτωπος με αυτή την ασταθή κατάσταση και τις αβεβαιότητες των επόμενων ημερών, διέταξα το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ, τα αεροσκάφη του και τη φρεγάτα που το συνοδεύει να σαλπάρουν για τη Μεσόγειο», δήλωσε.

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι λόγω της κατάστασης, η Γαλλία θα στείλει αμυντικά συστήματα στην Κύπρο.

Μετά τη Γαλλία και τη Βρετανία και η Γερμανία ανταποκρίθηκε επίσης θετικά σε αίτημα για αποστολή πολεμικού πλοίου.

Η ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ για την Κύπρο

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν νέα ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο μέσω της οποίας καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους, ενώ επιτρέπουν στο μη απαραίτητο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης και στις οικογένειές τους να αποχωρήσουν προληπτικά, λόγω αυξημένου κινδύνου ασφαλείας.

Security Alert – Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel.

Η εν λόγω οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των επιπέδων κινδύνου σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει την αποχώρηση πολιτών τους από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Χθες, Τρίτη 3/3, το αμερικανικό ΥΠΕΞ είχε αυξήσει τα επίπεδα κινδύνου ασφαλείας για την Ιορδανία, το Ομάν, τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν κληθεί να αποχωρήσουν από περισσότερες από δώδεκα χώρες της περιοχής, εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.