Την περασμένη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τηλεφώνησε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με μια εκπληκτική πληροφορία: ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν και οι κορυφαίοι σύμβουλοί του ήταν έτοιμοι να συναντηθούν σε ένα σημείο στην Τεχεράνη το Σάββατο το πρωί. Όλοι θα μπορούσαν να σκοτωθούν σε μια μόνο καταστροφική αεροπορική επιδρομή, είπε ο Νετανιάχου στον Τραμπ και την ομάδα του.

Αυτό γράφει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η ιστοσελίδα Axios, επικαλούμενη τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση.

Η τηλεφωνική συνομιλία της 23ης Φεβρουαρίου, ήταν μια κρίσιμη στιγμή που έθεσε σε κίνηση τον πόλεμο με το Ιράν, αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Απαντά στο ερώτημα που οι νομοθέτες, οι επικριτές του κινήματος του Τραμπ MAGA και οι ηγέτες του κόσμου θέτουν από το Σάββατο: γιατί τώρα;

Όπως επισημαίνει το Axios, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο στενός του κύκλος ήταν «ακαταμάχητοι στόχοι μίας ευκαιρίας» που ούτε ο Τραμπ ούτε ο Νετανιάχου ήθελαν να αφήσουν να τους ξεφύγουν.

Ο Τραμπ σκεφτόταν ήδη μία επίθεση στο Ιράν πριν μάθει τις νέες πληροφορίες για τον Χαμενεΐ. Αυτό που δεν είχε αποφασίσει ήταν πότε. Μέχρι που τηλεφώνησε ο Νετανιάχου.

Το τηλεφώνημα της 23ης Φεβρουαρίου έγινε έπειτα από μήνες εντατικού συντονισμού μεταξύ των δύο ηγετών, οι οποίοι συναντήθηκαν δύο φορές και μίλησαν τηλεφωνικά 15 φορές τους δύο μήνες που προηγήθηκαν του πολέμου, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθούν μια εβδομάδα νωρίτερα από το Σάββατο, αλλά το ανέβαλαν για λόγους πληροφοριών και επιχειρησιακούς, συμπεριλαμβανομένων των κακών καιρικών συνθηκών.

Ένας αρχικός έλεγχος της CIA, που διεξήχθη κατόπιν εντολής του Τραμπ, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για τον Χαμενεΐ που είχε συλλέξει η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Οι προετοιμασίες επιταχύνθηκαν όταν ο Τραμπ είπε στον Νετανιάχου ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προχωρήσει, αλλά προηγήθηκε η ομιλία του προέδρου για την κατάσταση της Ένωσης την επόμενη νύχτα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Τραμπ πήρε μια «σκόπιμη απόφαση» να μην επικεντρωθεί υπερβολικά στο Ιράν, ώστε να μην τρομάξει τον Χαμενεΐ και τον οδηγήσει να κρυφτεί κάτω από το έδαφος πριν από την εκτέλεση της επίθεσης. Μέχρι την Πέμπτη, η CIA είχε «επιβεβαιώσει πλήρως ότι όλα αυτά τα άτομα θα ήταν μαζί και ότι έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε», ανέφερε μια πηγή.

Την ίδια μέρα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, τηλεφώνησαν από τη Γενεύη μετά από ώρες συνομιλιών με Ιρανούς αξιωματούχους και έβγαλαν μια κατηγορηματική ετυμηγορία: οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούσαν πουθενά.

«Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη διπλωματική οδό, θα πιέσουμε και θα παλέψουμε για να επιτύχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτοί οι τύποι μας έδειξαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι να κάνουν μια συμφωνία που θα σας ικανοποιούσε», είπε ένας Αμερικανός αξιωματούχος με άμεση γνώση της κλήσης, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ο Τραμπ ήταν πλέον πεπεισμένος για δύο πράγματα: οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν αξιόπιστες και η διπλωματία είχε αποτύχει. Την Παρασκευή στις 3:38 μ.μ. EST, έδωσε την τελική εντολή, αναφέρει το Axios.

Έντεκα ώρες αργότερα, έπεσαν βόμβες στην Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος είχε αρχίσει.