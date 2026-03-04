Μια πρώην δήμαρχος μιας μικρής πόλης της Λουιζιάνα κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική επαφή με τον 16χρονο καλύτερο φίλο του γιου της σε ένα πάρτι στην πισίνα γεμάτο αλκοόλ, σύμφωνα με δημοσιεύμα της New York Post.

Οι ένορκοι στη δίκη της Μίστι Ρόμπερτς κατέληξαν σε ετυμηγορία ενοχής μετά από λιγότερο από μία ώρα διασκέψεων, σύμφωνα με το Upper Michigan Source.

Η 43χρονη καταδικάστηκε με την κατηγορία της σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και της άσεμνης συμπεριφοράς προς ανήλικο.

Disgraced La. mayor Misty Roberts found guilty of having sex with son's 16-year-old best friend at booze-fueled party https://t.co/w57D5r9NEn pic.twitter.com/ojscYsOZlK — New York Post (@nypost) March 4, 2026

Η καταδίκη έρχεται μετά την κατάθεση του αγοριού με το οποίο είχε σεξουαλική επαφή στο πάρτι του 2024, ο οποίος δήλωσε ενώπιον των ενόρκων ότι ήταν μεθυσμένος όταν συνέβη το σεξουαλικό αδίκημα.

Η Μίστι Ρόμπερτς θα πρέπει να εγγραφεί ως σεξουαλική παραβάτρια. Η έκδοση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου. Η σεξουαλική επαφή με ανήλικο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών, ενώ η άσεμνη συμπεριφορά τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 7 ετών, όπως αναφέρει η New York Post.

Οι καταθέσεις μαρτύρων για το περιστατικό

Οι ένορκοι εξέτασαν προηγούμενες καταθέσεις από διάφορους μάρτυρες του συμβάντος, συμπεριλαμβανομένης μιας συνέντευξης του γιου που είπε στους ερευνητές ότι είδε τη μητέρα του να κάνει σεξ με τον φίλο του μέσα από μια ρωγμή στο παράθυρο.

Η καλύτερη φίλη και πρώην κουνιάδα της δημάρχου, Τζιλ Γουίβερ, κατέθεσε στους ενόρκους ότι άκουσε τον έφηβο γιο της Μίστι Ρόμπερτς να φωνάζει ότι η μητέρα του «έκανε σεξ» με τον «καλύτερό του φίλο», μετά το μεθυσμένο πάρτι στην πισίνα, όταν της ζητήθηκε να βοηθήσει να μεσολαβήσει στο χάος.

Μετά από εκείνη τη νύχτα, η μητέρα του θύματος έστειλε μήνυμα στη Μίστι Ρόμπερτς σχετικά με την πιθανότητα να μείνει έγκυος και η δήμαρχος διαβεβαίωσε τη μητέρα ότι έπαιρνε αντισυλληπτικά. Οι φίλοι της της πρότειναν να πάρει το χάπι της επόμενης μέρας.

Η Μίστι Ρόμπερτς παραιτήθηκε από τη θέση της δημάρχου της πόλης DeRidder, μιας πόλης 9.800 κατοίκων, λίγες μέρες πριν από τη σύλληψή της το 2024.