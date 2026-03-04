Σε τρία επίπεδα κινείται η ελληνική διπλωματία με φόντο την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με κεντρικούς «παίκτες» και συμμάχους, με κυρίαρχο στόχο το συντονισμό, την πληρέστερη ενημέρωση, αλλά και τις προσπάθειες για να αποφευχθεί κλιμάκωση της κρίσης, που θα έχει διάφορες συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Πρώτο πεδίο η έμπρακτη κίνηση στήριξης στην Κύπρο, καθώς η Ελλάδα, με μια κίνηση συμβολισμού και ουσίας, απέστειλε δύο ζεύγη μαχητικών F-16 για την εναέρια κάλυψη αλλά και τις φρεγάτες «ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ», οι οποίες φέρουν τα συστήματα «Κένταυρος» και Aster30, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας του νησιού.

Η κίνηση στήριξης της Κύπρου, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, δεν λειτούργησε μόνο θετικά ως προς την ουσία της, αλλά και προκάλεσε ένα ντόμινο εξελίξεων που οδήγησαν στην ακόμα μεγαλύτερη θωράκιση της Λευκωσίας, καθώς στην περιοχή στέλνουν δυνάμεις τόσο η Βρετανία όσο και η Γαλλία.

«Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν – Η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα»

Τα ίδια στελέχη τονίζουν με έμφαση ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν και πως η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο.

Δεύτερος και βασικός άξονας ο επαναπατρισμός χιλιάδων εγκλωβισμένων Ελλήνων σε χώρες του Κόλπου, με το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει καταρτίσει σχέδιο για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη με ασφάλεια όταν ανοίξει ο εναέριος χώρος και επιτραπεί η αναχώρηση πτήσεων.

Παράλληλα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη φύλαξη πιθανών στόχων, ενώ προετοιμασία υπάρχει και για το ενδεχόμενο επιπτώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και για την αποφυγή φαινομένων κερδοσκοπίας στα καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι «εφόσον χρειαστεί να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υπέρμετρες αυξήσεις, σε οτιδήποτε καταστεί αυτό ανάγκη, προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη, όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές στηρίξαμε, έτσι θα στηρίξουμε και τώρα».

Ενημέρωση του Κοινοβουλίου

Έχοντας αρχίσει έναν κύκλο ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είδε χθες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την Παρασκευή θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Νίκης, σήμερα θα αναφερθεί στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην ολομέλεια της Βουλής.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ειδικά για το θέμα αναμένεται να επισημάνει πως το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ανταποκρίνεται σε ένα διαχρονικό αίτημά τους, προκειμένου να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους εν Ελλάδι ψηφίζοντες.

Θα υπογραμμίσει επίσης ότι αποτελεί και μια εθνική απάντηση στη συγκεκριμένη ταραγμένη διεθνή συγκυρία, καθώς χαλυβδώνει περισσότερο τους δεσμούς ανάμεσα στους απόδημους και στη μητέρα πατρίδα.

Και έτσι, καθιστά την Ελλάδα πιο ισχυρή, καθώς ενώνει τον οικουμενικό ελληνισμό εντός και εκτός των συνόρων της χώρας. Μάλιστα, αναμένεται να ζητήσει από τη Βουλή κοινή στάση και την ψήφο όλων στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή έχει επαφές με ηγέτες της περιοχής και μάλιστα χθες, στην επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να μην ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.