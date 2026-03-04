Η Σαουδική Αραβία θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να υπερασπιστεί την ασφάλειά της και να προστατεύσει το έδαφός της, τους πολίτες και τους κατοίκους της, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Η δήλωση αυτή έγινε μετά την ιρανική επίθεση που στόχευσε την αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ την Τρίτη, εν μέσω συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, έπειτα από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν το Σάββατο