Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε ότι το Ιράν θα χτυπάει την Κύπρο, μέχρι να αποσύρουν από το νησί τις δυνάμεις τους οι Αμερικανοί.

Συγκεκριμένα, ο στρατηγός των Φρουρών της επανάσταση, Σαρντάρ Τζαμπάρι, απείλησε με εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο νησί, ανέφερε το sigmalive.com.

Επίσης, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει την πλειονότητα των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για δυναμικά αντίποινα.

«Θα εξαπολύσουμε επιθέσεις κατά της Κύπρου, έως ότου οι Αμερικανοί αναγκαστούν να την εγκαταλείψουν», ήταν το μήνυμά του.

🇮🇷 Iranian general Jabbari: The Americans have relocated most of their fighter jets to Cyprus. We will launch attacks on Cyprus until the Americans are forced to leave it too. pic.twitter.com/1lJOmXzZ0y — Sprinter Press (@SprinterPress) March 2, 2026

Υπενθυμίζεται, ότι νωρίτερα συναγερμός σήμανε το στην Κύπρο, αφού δύο drones κατευθύνθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τέθηκε σε συναγερμό και η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία.

Με αφορμή τις παραπάνω εξελίξεις, η Ελλάδα στέλνει στην Κύπρο δύο φρεγάτες και ελληνικά F-16 με απόφαση του ΚΥΣΕΑ και του Νίκου Δένδια.

Η απόφαση λήφθηκε, όπως αναφέρει και ο ΥΕΘΑ, ύστερα έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν λίγο πριν από το μεσημέρι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Κύπρου.

Αύριο στην Κύπρο θα μεταβεί και ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ:

«To ΚΥΣΕΑ αποφάσισε η Ελλάδα ενισχύει έμπρακτα το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής. Σύμφωνα με ληροφορίες, δύο ελληνικά μαχητικά F-16 Block 52+ μεταστάθμευσαν στην Κύπρο, συμμετέχοντας ενεργά στην προστασία του κυπριακού εναέριου χώρου.

Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια άσκηση ρουτίνας, αλλά μια στρατηγική απάντηση στις προκλήσεις που δημιουργεί το «κενό ισχύος» στην περιοχή.

Η παρουσία των ελληνικών φτερών πάνω από τη Μεγαλόνησο υπογραμμίζει ότι η Αθήνα αποτελεί τον εγγυητή της ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Επίσης, στην Κύπρο μεταβαίνει εσπευσμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτρη Χούπη.

Η επίσκεψη αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με την κυπριακή ηγεσία για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση περαιτέρω αποσταθεροποίησης».